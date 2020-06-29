Картина дня: главные новости России и Петербурга за 29 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало открытие сезона фонтанов в Петербурге. 28 июня в парке Победы запустили отреставрированный фонтан «Слава».

«Одновременно с этим фонтаном начинают работать 60 городских фонтанов. Петербург постепенно возвращается к привычному образу жизни. С сегодняшнего дня открываются парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки. Возобновят работу летние кафе, зоопарк. Открывается туристическая навигация по Неве», – прокомментировал открытие Александр Беглов.

29 июня ГУП «Водоканал» завершил пуско-наладку и запустил в работу первые 11 фонтанов. Среди них фонтанный комплекс на Московской площади, фонтаны на площади Ленина, у Казанского собора и в Александровском саду.

Второй темой, согласно «Монитору», стали планы по установке памятника Александру Блоку в Петербурге. Смольный одобрил законопроект, позволяющий установить новый монумент в историческом центре, на Коломенском острове.

Памятник поэту появится на улице Декабристов, в зоне от набережной реки Пряжки до Английского проспекта, у дома 57. Рядом расположен музей-квартира Блока. 28 ноября 2020 года город будет отмечать 140 лет со дня рождения поэта.

«Александра Блока называли самым петербургским поэтом. Наверное, это правильно, мы все его любим, но решение о размещении любого памятника необходимо принимать в строгом соответствии с действующим законодательством. Поэтому для того, чтобы установить памятник, нам нужно принять соответствующее решение. Я думаю, что оно абсолютно правильное», – рассказал губернатор.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга планирует создать одновременно с памятником проект благоустройства всего бульвара на улице Декабристов.

Третьей темой дня стало ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на Ленинском проспекте. Первыми об этом написали Topspb.tv (13:45), «Фонтанка.ру» (13:50) и Regnum (13:55). По информации УГИБДД, водитель Kia Rio поворачивал направо из второго правого ряда и столкнулся с маршрутным автобусом №130 «Волгабас».

Три пассажира общественного транспорта получили травмы средней тяжести: 17-летний молодой человек, женщины 49 и 58 лет. Правоохранительные органы изучают обстоятельства произошедшего.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Фонтанка.ру», Piter.tv и Gazeta.spb.