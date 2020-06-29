Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал популярные объекты от девелопера Capital Group для ипотечного кредитования

Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал популярные объекты в Москве от крупнейшей девелоперской компании Capital Group для ипотечного кредитования. На протяжении 27 лет Capital Group специализируется на строительстве знаковых объектов Москвы – многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости. Сегодня Capital Group – признанный лидер в области строительства жилья класса бизнес, элит и премиум, а также высотного строительства.

В рамках ипотечного кредитования банком аккредитованы следующие жилые комплексы:

Небоскрёбы с квартирами Capital Towers по адресу: Краснопресненская набережная, вл. 14, стр.1.

Capital Towers – премиальный комплекс жилых небоскрёбов с квартирами на набережной Москва-реки рядом с парком «Красная Пресня». Три башни комплекса выполнены в стиле минимализма архитекторами бюро «Сергей Скуратов Architects», а к конструкции применён новаторский подход: уменьшение ширины башен до 21 метра делает небоскрёбы на Краснопресненской набережной самыми изящными башнями. Квартиры в проекте реализуются с авторской отделкой от Antonio Citterio. Индивидуальные пожелания к организации и обустройству кухонного пространства учитываются по желанию клиента. У комплекса небоскрёбов с квартирами уникальное местоположение: первая линяя Москвы-реки и парка «Красная Пресня», всего 500 метров от «Москва-Сити», три станции метро в пешей доступности и собственная инфраструктура комплекса – детский досуговый центр на 100 мест, внутреннее зелёное пространство более 1 га и собственный выход в парк «Красная Пресня», фитнес-клуб и SPA-центр, пятиуровневый подземный паркинг. Расположение между Садовым кольцом и ТТК обеспечивает рациональный уровень транспортной доступности для жителей. Подробнее: capitaltowers.ru

Жилой комплекс «ЛИЦА», по адресу: ул. Авиаконструктора Сухого., д. 2.

Это проект бизнес-класса, построенный с учётом высоких стандартов строительства и современных технологий. Расположен в сложившемся районе Ходынского поля и всего в трёх минутах от метро «ЦСКА». В окружении проекта сразу несколько зелёных парков, развитая спортивная и детская инфраструктура, что в сочетании с транспортной доступностью делает жилой комплекс одним из лидирующих объектов в локации. Общая высота комплекса составляет 24 этажа, в подземной части жилого проекта располагается просторный паркинг на 900 машиномест, на первых этажа стилобата предусмотрена обширная торговая инфраструктура. Квартиры площадью от 51 кв.м до 174 кв.м свободной планировки имеют высокие потолки от 3,1 до 3,7 метра. В проекте представлены как квартиры свободной планировки, так и предложение с готовой дизайнерской отделкой. Для квартир с отделкой отведена вся шестая секция жилого комплекса, что позволяет покупателям комфортно переезжать и жить в новом доме. Подробнее: cg-litsa.ru

Жилой комплекс «НЕБО», по адресу: Мичуринский проспект, д. 56.

Комплекс жилых небоскрёбов бизнес-класса «НЕБО» благодаря eco-friendly локации и отличной инфраструктуре в сочетании с инновационными строительными технологиями создан для комфортной семейной жизни в большом городе. Небоскребы «НЕБО» – это три башни с потрясающими видовыми характеристиками и продуманной инфраструктурой. Мичуринский проспект – излюбленный район московских семей, выбирающих городской комфорт и преимущества здоровой жизни в окружении природы. Проект отличают футуристичные формы фасадов, взмывающих в небо, грамотное зонирование и функциональные планировки квартир, ландшафтный дизайн территории. В проекте представлены квартиры как свободной планировки, так и с авторской отделкой. Подробнее: nebo.top

Жилой комплекс «Триколор», по адресу: Проспект Мира, 188Б, к.1-4.

ЖК «Триколор» – это современные инженерные системы, эффективные планировки и грамотное зонирование. Жилой комплекс уже построен и стал одним из знаковых проектов северо-востока Москвы. Собственная инфраструктура, подземный паркинг – здесь учтены и реализованы все решения уровня бизнес-класса в недвижимости. В окружении проекта сразу шесть парков, в пешей доступности МЦК «Ростокино» и метро «ВДНХ» в 10 минутах на транспорте. Из окон домов открываются панорамные виды на город. На выбор покупателей – квартиры площадью от 60,4 до 165,6 кв.м. Квартиры в комплексе выделяются высокими потолками и панорамным остеклением. Большой ассортимент планировочных решений позволит каждому покупателю найти наиболее подходящую квартиру с учётом его предпочтений. Подробнее о проекте: cg-tricolor.ru

Жилой комплекс «ПОЗИТИВ», по адресу: улица Родниковая уч. 3/2.

ЖК «ПОЗИТИВ» – яркий жилой комплекс, строительство которого ведётся на территории Новой Москвы. Он расположен в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе, рядом со станциями метро «Румянцево» и «Саларьево». Территория комплекса представляет собой квартальную застройку переменной этажности – от 16 до 25 этажей. Микрорайон уже живёт: в проекте введено в эксплуатацию и заселяется шесть жилых корпусов, на первых этажах работает необходимая инфраструктура. Во дворе жилого комплекса – современные детские и спортивные площадки. В настоящий момент в проекте ведётся строительство седьмого корпуса, который станет завершающим в жилом микрорайоне. Подробнее: дом-позитив.рф

Квартиры и апартаменты в вышеперечисленных комплексах можно приобрети с помощью ипотеки как по собственным программам банка «Санкт-Петербург», так и по программе господдержки с льготной ставкой от 6% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры. Ставка действует при оформлении личного страхования заёмщика. Кредит по льготной ставке можно оформить по упрощённой схеме – только по паспорту – при условии внесения первого взноса не менее 30% от стоимости квартиры. Программа действует до 1 ноября 2020 (включительно). Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составляет 8 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

«Профессиональная экспертиза, накопленный опыт, использование качественных и современных технологий обеспечили строительным проектам холдинга Capital Group признание в архитектурной среде. Мы рады, что сегодня возможность приобретения качественного жилья стала доступнее для жителей Москвы, благодаря льготным условиям от банка «Санкт-Петербург», – комментирует заместитель директора филиала банка «Санкт-Петербург» в Москве Станислав Калашников.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: bspb.ru/retail/mortgage