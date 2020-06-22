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Невский район Гульчука может снова возглавить криминальный антирейтинг по итогам 2020 года

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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Согласно сервису «Яндекс.Новости», с января здесь зафиксировано более 600 сообщений о разного рода преступлениях.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в начале этого года предоставило статистику по совершенным за 2019 год преступлениям. Согласно отчёту, самым опасным городским районом признан Невский, где за 12 месяцев было зафиксировано более 1600 преступлений.

В 2020 году Невский снова может занять первое место в криминальном антирейтинге. На 21 июня сервис «Яндекс.Новости» показал 649 сообщений о совершении преступлений по району: ограблений, мошенничества, изнасилований и разбойных нападений.

 

Для сравнения, в Красносельском районе, который в прошлом году занял четвёртое место в антирейтинге, согласно «Яндекс.Новостям» преступлений значительно меньше – всего 46 упоминаний. Существенная разница между двумя крупными районами Петербурга накладывает отпечаток на эффективность деятельности не только полиции, но и самого руководителя Невского Алексея Гульчука в вопросе проведения профилактической работы по снижению негативных показателей. Речь идёт не только об уличных преступлениях, но и о совершаемых в структурах власти.

Так, согласно отчету Контрольно-счётной палаты, входящий в Невский район и соответственно подведомственный Гульчуку муниципальный округ №78 был уличён в нецелевом расходовании бюджетных средств. В документе сообщается о расходах на ремонт и благоустройство территорий, не находящихся введении администрации МО, а также проведении тематических мероприятий для нецелевой аудитории.

Глава КСП Вадим Лопатников сообщал, что его ведомство выявило нарушений почти на 66 млрд рублей, из которых 344 млн приходятся на долю нецелевого расходования бюджета. Вина в растрате части этих денег, возможно, лежит и на администрации 78-го МО, и как следствие, главе Невского Гульчуке, который по каким-то причинам допустил расходование средств в подведомственной ему административной единице.

Всё это, а также угроза для Невского района по итогам года снова занять первое место в антирейтинге преступлений позволяет предположить возможность неэффективности районного руководства и необходимости пересмотра им ведущейся политики.

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