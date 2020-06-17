Картина дня: главные новости России и Петербурга за 17 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали итоги проверки водоёмов Ленобласти и Петербурга на соответствие санитарным нормам. В Роспотребнадзоре не нашли ни одного водоёма в черте города, который бы соответствовал требованиям законодательства.

Список безопасных мест для купания опубликован на сайте ведомства: озеро Донцо и река Луга (Волосовский район); побережье Финского залива у деревни Выбье (Кингисеппский район); озеро Светлое (Киришский район); река Шингарка у деревни Низино (Ломоносовский район); озеро Омчино (Лужский район); река Плюсса у города Сланцы (Сланцевский район); озеро Нестеровское у поселка Шапки (Тосненский район) и озеро Отрадное (Приозерский район).

Начальник отдела санитарного надзора Ленобласти рассказал, что пляжи региона могут вообще не заработать этим летом. По его словам, их открытие предусмотрено только на третьем этапе снятия ограничений, а Ленобласть пока только на первом.

Второй темой, согласно «Монитору», стал температурный рекорд в Петербурге. 17 июня в городе зафиксировано +27,5 градусов, что на 0,2 градуса выше прежнего рекорда дня, который был установлен 115 лет назад. В Москве 17 июня температура воздуха достигла +31,1 градуса. Это на 0,3 градуса выше предыдущего достижения, установленного в 1892 году.

Третьей темой дня стало заявление медиков о выходе Петербурга на плато по COVID-19. Первыми об этом написали Тopspb.tv (14:30), Piter.tv (15:05) и «Фонтанка.ру» (15:30). Сегодня Петербург имеет актуальный прогноз удвоения количества заболевших только за 30 дней.

«За последнюю неделю мы имеем минус 27% новых случаев. Мы вышли на плато, и проблема становится не такой острой. Имеем значительное снижение количества поступающих больных, при этом увеличиваем количество выбывших больных. Фактически эти цифры сегодня сравнялись», – рассказал руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Росбалт», Gazeta.spb и Piter.tv.