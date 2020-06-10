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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 10 июня

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© Фото: Instagram / @photo_surkhaev

Темы дня

Старт снятия ограничений, выборы губернатора Ленобласти и опрос ВЦИОМ.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало объявление губернатора о поэтапном снятии ограничений с 15 июня. Подробнее Александр Беглов рассказал на онлайн-конференции, посвящённой Дню российского предпринимательства.

На первом этапе городские власти разрешат торговлю мебелью в специализированных магазинах и оказание бытовых услуг, за исключением работы салонов красоты. С понедельника откроют парикмахерские, фотоателье, бани, библиотеки, научные учреждения, а также возобновится работа каршеринга.

В конце июня планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту, а также летние кафе и веранды, при условии соблюдения санитарных требований. Возможно, откроют дворцово-парковые ансамбли и зоопарк. В июле в Петербурге могут заработать салоны красоты по предварительной записи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.

Губернатор рассказал, что Смольный подготовил два пакета помощи бизнесу общим размером 13,5 млрд рублей. От арендной платы за городское имущество дополнительно были освобождены предприятия по 37 видам деятельности.

Второй темой, согласно «Монитору», стало назначение даты выборов губернатора Ленобласти на единый день голосования – 13 сентября. После этого Владимир Путин провёл рабочую встречу по телефону с Александром Дрозденко, который занимает должность с 2012 года.

Президент назвал ключевые направления развития региона, в которых удалось достигнуть показателей выше средних по России. «Поэтому, Александр Юрьевич, у вас есть все основания и право выдвинуться главой региона», – сказал Владимир Путин.

Третьей темой дня стали результаты опроса, который провёл ВЦИОМ. 67% россиян планируют участвовать в голосовании по внесению изменений в Конституцию. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (11:50), «Пятый канал» (12:25) и «Росбалт» (13:25). По информации центра, 61% респондентов хочет поддержать поправки, а против них планирует выступить 21% жителей России. Остальные опрошенные затруднились ответить.

По словам главы ЦИК, с понедельника в регионах откроют три тысячи информационных стендов, где будут работать волонтёры. Они будут занимаются разъяснением поправок в Конституцию, а не агитацией, подчеркнули в ЦИК.

«Тут многие заявляют, что всё не прозрачно. Что бесконечно какие-то возможности для фальсификации, упрощенные процедуры. У нас нет никаких упрощенных процедур», – сказала Элла Памфилова.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspb.tv, и «Росбалт».

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