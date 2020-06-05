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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 5 июня

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Темы дня

Роспотребнадзор не дал открыться «храму науки и технологий», полиция задержала стрелявшего на Невском, синоптики обещают аномальную жару.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал конфликт Планетария №1 и Роспотребнадзора. Информация о намерении открыться 5 июня появилась на сайте учреждения. Сегодня в городских храмах возобновились богослужения с участием прихожан. Планетарий провёл в своей группе во «ВКонтакте» опрос, является ли он «храмом науки и технологий». Большая часть проголосовавших ответила «Да».

Роспотребнадзор выпустил в отношении Планетария № 1 предостережение о недопустимости нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства во время пандемии коронавируса. За приём посетителей ему грозит принудительное закрытие и штраф до миллиона рублей.

Второй темой, согласно «Монитору», стало задержание стрелявшего в студента СПбГУ на Невском проспекте. Вчера полиция Петербурга объявила в розыск по подозрению в покушении на убийство 42-летнего жителя Всеволожского района. Сегодня его задержали в квартире у знакомой на Загородном проспекте.

Студент, предположительно, хотел вернуть деньги, которые передал для трудоустройства сотрудникам фирмы «Ресурс», охранник мужчины выстрелил ему в голову.

Третьей темой дня стала предстоящая аномальная жара в Петербурге. Первыми об этом написали 78.ru (11:40), «АиФ в Петербурге» (11:50) и «Бумага» (12:15). С 6 июня на европейской части России ожидается значительное потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в городе в начале следующей недели будет на 5-6 градусов теплее нормы. Такая погода, по данным синоптиков, сохранится как минимум до 10 июня.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb, и Topspb.tv.

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