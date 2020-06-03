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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 3 июня

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Темы дня

Новая методика подсчёта умерших от COVID-19, пожар в Боткинской больнице, сроки открытия границы с Финляндией.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала новая методика подсчёта умерших от COVID-19 в Петербурге. Городской комитет по здравоохранению перешёл на неё с сегодняшнего дня. Теперь статистика смертности от коронавируса объединяет результаты комиссии по анализу летальных исходов и оперативные данные.

В ведомстве подчеркнули, что после всех смертей с подозрением на коронавирус проводится патолого-анатомическое исследование и выполняется ПЦР-диагностика. По новой методике, среди 17 новых смертей 5 были признаны комиссией, а остальные – на основе поступивших медсвидетельств.

Второй темой, согласно «Монитору», стал пожар в Боткинской больнице. Огонь вспыхнул в шесть утра в лечебном боксе на втором этаже одного из корпусов. Работники больницы проинформировали МЧС, что сами справились с возгоранием. В результате пожара погиб пациент, который поступил в больницу с инфекционным гепатитом.

Специалисты устанавливают точную причину пожара, предварительная версия – непотушенная сигарета. По данным МЧС, в больнице на тот момент находились 274 пациента, в том числе 51 лежачий, и 87 человек персонала.

Третьей темой дня стало заявление губернатора Ленобласти о сроках открытия границы с Финляндией. Первыми об этом написали 78.ru (13:50), «Метро» (14:50) и «Бумага» (16:40). Александр Дрозденко в своём аккаунте в Instagram ответил на вопрос подписчика, что граница откроется до начала августа.

По словам Дрозденко, если в Финляндии не будет новых заболевших, то 14-дневный карантин по возвращении в Россию отменят. Также глава Ленобласти уточнил, что в ближайшее время запросит позицию Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел РФ по открытию границ. Финляндия планирует открыть границу со своей стороны уже 22 июня.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb, и Topspb.tv.

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