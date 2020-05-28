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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 28 мая

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© Фото: Dado Ruvic / Reuters

Темы дня

Огромная очередь на проходной Кировского завода, 124 вакцины-кандидата в ВОЗ, исторический минимум для авторынка Петербурга.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала огромная очередь на проходной Кировского завода. Фотографии утреннего скопления людей на пропускном пункте предприятия разошлись по пабликам в соцсетях. В комментариях рабочие писали, что из четырёх рамок пропуска работали только две. Помимо этого, почему-то не у всех срабатывали электронные пропуска.

В пресс-службе Кировского завода позже отчитались, что проходная вернулась в штатный режим работы, все сотрудники успели на свои рабочие места. «К сожалению, работники не соблюдали дистанцию, хотя все возможности для этого были», – отметили в пресс-службе завода.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович о регистрации 124 вакцины от коронавируса. Среди вакцин-кандидатов восемь поступили из России.

«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», – заявила представитель ВОЗ в РФ в ходе онлайн-собрания научного совета РАН.

«Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них 10 находятся на стадии клинической оценки, а 114 – на доклинической стадии», – объяснила Вуйнович.

Третьей темой дня стала новость о рухнувших продажах автомобилей в Петербурге. В апреле авторынок достиг исторического минимума. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (11:35), «Фонтанка.ру» (11:55) и 78.ru (12:15).

За месяц в городе было продано всего 3208 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, сообщили в агентстве «Auto-Dealer-СПб». Это на 72 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года. До этого самым худшим результатом был показатель января 2010 года, когда в Петербурге продали 5055 новых автомобилей.

Всего за первые четыре месяца 2020 года было продано 34,5 тыс. новых машин, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (данные не включают объём реализации автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально).

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Piter.tv и 78.ru.

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