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Картина дня: отключение горячей воды и симптомы COVID-19

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

Темы дня

На какое время в 2020 году будут отключать горячую воду в Петербурге, что рассказал главврач городской станции скорой медицинской помощи о коронавирусе.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала информация о графике отключений горячей воды в Петербурге. «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирует проверить надёжность 30 тепломагистралей с 4 июня по 31 августа 2020 года. При испытаниях 53% домов в городе отключат от горячей воды на 11-14 дней, 33% – на 1-4 дня, ещё 14% – на 5-10 дней.

ГУП «ТЭК» намерено до 20 августа провести 263 проверки сетей в 16 районах Петербурга, а также Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление главврача городской станции скорой медицинской помощи Петербурга о симптомах COVID-19, с которыми стоит вызвать скорую помощь. По словам Алексея Бойкова, таким симптомом является повышение температуры тела выше 38 градусов, сопровождающееся резким учащением дыхания.

«Повышение температуры, затруднённое дыхание, одышка – обращаться в поликлинику к своему участковому врачу. Если состояние резко ухудшилось, тогда, безусловно, надо звонить в скорую помощь», – рассказал Бойков. Он напомнил, что, как и раньше, установленное время прибытия скорой – 20 минут.

Третьей темой дня стало начало активного бронирования петербуржцами билетов в Прибалтику и Финляндию. Оптимистично настроенные жители Северной столицы начинают планировать автобусные поездки за рубеж.

Как сообщает пресс-служба оператора Lux Express Group, на август куплено больше всего билетов из Петербурга – 24%. Второе место по популярности занимает сентябрь – 23%, за ним идёт июнь – 22% купленных билетов. Многие путешественники готовы к скорому открытию границ.

По направлениям лидирует Таллин – 44%, за ним следуют Хельсинки, Рига, Вантаа и Нарва.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Piter.tv и 78.ru. 

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