Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 22 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заявление главы Роспотребнадзора о выходе России на плато по распространению коронавирусной инфекции. Анна Попова на совещании у президента сказала со ссылкой на данные учёных и мониторинга, что сейчас уже можно говорить о стабилизации ситуации и чёткой тенденции к снижению. По мнению главы ведомства, есть все основания, чтобы при соблюдении всех санитарных требований положение в стране не ухудшалось.

Владимир Путин на этом же совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке предупредил о возможности новой волны коронавируса уже осенью. По его словам, несмотря на видимую стабилизацию ситуации, России нужно готовиться и к сценарию второй волны вируса.

«Может быть и другая волна, которая возможна где-то осенью. С октября по ноябрь», – рассказал президент.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление Александра Беглова об отсутствии в Петербурге тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом. Губернатор города рассказал на заседании Госсовета, что из 9 тыс. коек для пациентов с COVID-19 свободны лишь 11%, а для перехода к первому этапу смягчения ограничений необходимо освободить не меньше 50%. В Смольном планируют подготовить еще 1250 мест, увеличив общее количество коек до 10 278.

За сутки в городе выявлено 389 новых больных коронавирусом, в России подтверждено 8894 случаев (из которых 42,2% не имели клинических проявлений). Итого в стране зафиксировано 326 тыс. инфицированных, из которых 12592 человека – в Петербурге.

Третьей темой дня стало начало открытие в Петербурге с 25 мая МФЦ. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (12:55), Piter.tv (12:55) и Topspb.tv (13:05). Губернатор подписал соответствующие изменения в постановление режиме повышенной готовности.

Многофункциональные центры возобновят предоставление государственных и муниципальных услуг. Приём граждан будет вестись по предварительной записи «с увеличенным интервалом их обслуживания». У заявителей не будут принимать документы при выявлении повышенной температуры. В МФЦ установят защитные экраны между работниками и заявителями и будут использовать средства индивидуальной защиты. В помещении будут соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и «Фонтанка.ру».