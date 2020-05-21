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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 21 мая

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© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заявление Смольного о праздновании Дня рождения Петербурга в онлайн-формате. На 317-летие города подготовлено 140 праздничных мероприятий. Большинство из которых пройдёт удалённо из-за эпидемии коронавируса.

27 мая в прямом эфире можно будет увидеть концерт «Классика на Дворцовой». В этот же день пройдут онлайн-выставки фотографий и рисунков, викторины, мастер-классы, краеведческие занятия и виртуальные путешествия.

Во время празднования Дня города можно будет посмотреть шоу DrumПарад, на котором команды барабанщиков, находясь в разных концах страны и точках планеты, продефилируют в прямом эфире. Вечером в Петропавловской крепости пройдёт онлайн-концерт #Петербург317. В нём встретятся разные жанры и инструменты, включая даже карильон Петропавловского собора. В честь Дня города будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

Второй темой, согласно «Монитору», стала презентация в Петербурге нового модуля компьютерной томографии. Разработка компании «Электрон» создана специально для борьбы с коронавирусом. Разработчики говорят, что сделали продукт, который не имеет аналогов ни по скорости доступности, ни по объёму инженерных решений, которые заложены внутри.

В Петербурге за сутки зафиксировано 408 случаев заражения COVID-19. Каждый день количество новых больных коронавирусом продолжает снижаться. Общее количество инфицированных достигло 12 203 человек.

Третьей темой дня стало заявление Путина об изменениях в системе ЕГЭ во время пандемии. Первыми об этом написали «Росбалт» (14:20), Topspb.tv (14:20) и 78.ru (14:20). Президент рассказал на совещании по поводу российского образования, что считает необходимым провести Единый государственный экзамен по всей стране 29 июня.

Глава государства подчеркнул, что сдавать экзамен будут только те, кто планирует поступать в вузы. Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Призыв для поступающих в вузы в этом году будет отменён.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и «Фонтанка.ру».

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