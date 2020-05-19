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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 19 мая

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало продление временной остановки плановой вакцинации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Прививки продолжат делать только новорождённым в родильных домах.

«В связи с тем, что идёт эпидемия коронавируса и идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определённым воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», – объяснил чиновник.

В Петербурге за сутки зафиксировали 453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России выявлено больше 9 тыс. больных, а общее количество – почти 300 тыс. человек.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возвращение к работе после карантина НИИ им. Вредена. С 19 мая медучреждение возобновило оказание экстренной помощи. По словам директора института Рашида Тихилова, до открытия в центре провели дезинфекцию, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, а всех пациентов тестируют на коронавирус.

Петербургский центр травматологии и ортопедии 8 апреля был закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции. COVID-19 в учреждении был обнаружен почти у 300 человек, среди которых были пациенты, сотрудники и сам директор НИИ.

Третьей темой дня стали учёные из США и Швейцарии, которые выявили людей невосприимчивых к коронавирусу. Первыми об этом написали «Росбалт» (13:45), Piter.tv (14:35) и «Метро» (15:20). Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, переболевшие в 2003 году атипичной пневмонией SARS-CoV вырабатывают антитела, нацеленные на белок-«шип» (S-белок). Одна из разновидностей таких антител способна к нейтрализации участков S-белка COVID-19. Таким образом коронавирус не может закрепиться на поверхности клетки, заключают учёные.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и «Фонтанка.ру».

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