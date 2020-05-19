Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 19 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало продление временной остановки плановой вакцинации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Прививки продолжат делать только новорождённым в родильных домах.

«В связи с тем, что идёт эпидемия коронавируса и идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определённым воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», – объяснил чиновник.

В Петербурге за сутки зафиксировали 453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России выявлено больше 9 тыс. больных, а общее количество – почти 300 тыс. человек.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возвращение к работе после карантина НИИ им. Вредена. С 19 мая медучреждение возобновило оказание экстренной помощи. По словам директора института Рашида Тихилова, до открытия в центре провели дезинфекцию, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, а всех пациентов тестируют на коронавирус.

Петербургский центр травматологии и ортопедии 8 апреля был закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции. COVID-19 в учреждении был обнаружен почти у 300 человек, среди которых были пациенты, сотрудники и сам директор НИИ.

Третьей темой дня стали учёные из США и Швейцарии, которые выявили людей невосприимчивых к коронавирусу. Первыми об этом написали «Росбалт» (13:45), Piter.tv (14:35) и «Метро» (15:20). Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, переболевшие в 2003 году атипичной пневмонией SARS-CoV вырабатывают антитела, нацеленные на белок-«шип» (S-белок). Одна из разновидностей таких антител способна к нейтрализации участков S-белка COVID-19. Таким образом коронавирус не может закрепиться на поверхности клетки, заключают учёные.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и «Фонтанка.ру».