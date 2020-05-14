Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 14 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало рекордное число случаев заражения коронавирусом в Петербурге. За сутки COVID-19 обнаружили у 460 человек. Предыдущий рекорд был установлен в среду, 13 мая. Вчера коронавирусом заразились 435 человек.

В Ленобласти за сутки зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом, по России – 9974 заболевших. Таким образом, общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом достигло 252 тыс. человек в стране, 8945 – в Петербурге и 1775 – в Ленобласти.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление академика РАН Сергея Колесникова о возможном «военном пути» вакцинации от коронавируса. По словам учёного, для получения достаточного иммунитета у популяции нужно сделать почти 70 млн прививок.

«У нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни», – рассказал Колесников «Парламентской газете».

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля. Он подчеркнул, что после создания вакцины будет возможно возвращение к «нормальной жизни».

Третьей темой дня стало заявление губернатора о нецелесообразности введения спецпропусков в Петербурге. Первыми об этом написали Gazeta.spb (14:55), «Деловой Петербург» (14:55) и «Фонтанка.ру» (15:00). Александр Беглов рассказал о новых мерах на заседании рабочей группы по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Правительство Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной», – подчеркнул губернатор.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и Piter.tv.