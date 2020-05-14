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Глава Красносельского района Петербурга вслед за своим заместителем может стать фигурантом уголовного дела

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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Заместитель главы Алексей Миронов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в получении взятки.

Заместитель главы администрации Красносельского района Петербурга Алексей Миронов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в получении взятки, пишет «Фонтанка».

По данным интернет-газеты, задержание произошло 13 мая, примерно в три часа дня после того, как Миронов получил очередной денежный транш в размере 300 тыс. рублей. При этом отмечается, что сумма, возможно, не окончательная, и в будущем чиновник должен был получить ещё несколько траншей.

Как утверждает «Деловой Петербург», деньги Миронову поступали от бизнесменов, которым он помогал выигрывать государственные контракты.

Нельзя исключать, что сам глава Красносельского района Олег Фадеенко мог быть в курсе махинаций своего заместителя. До своего назначения он руководил Фрунзенским районом города, против экс-главы которого было возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности при благоустройстве.

Занимая пост управленца в Купчино, Фадеенко не попадал в поле зрения правоохранителей. Однако к Красносельскому району во время его руководства у сотрудников полиции регулярно возникает интерес, и инцидент с Мироновым далеко не первый. Достаточно вспомнить февраль этого года, когда Следственный комитет РФ завёл дело о мошенничестве в особо крупных размерах из-за «мёртвых душ» - проходивших только по бумагам работников соцобслуживания. Вполне вероятно, что, если правоохранительные органы решат проверить деятельность Фадеенко, то он вслед за своим заместителем может стать фигурантом уголовного дела.

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