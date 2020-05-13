Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 13 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал временный запрет Росздравнадзора на использование аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М». Речь идёт только об оборудовании Уральского приборостроительного завода, которое произведено с 1 апреля текущего года.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах имени Святого Георгия в Петербурге и имени Спасокукоцкого в Москве, где недавно произошли пожары. Эти же приборы отправляли в США в качестве гуманитарной помощи, однако, как заявили американские власти, оборудование не использовалось и хранилось на складах как резервное.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало приёма больных коронавирусом в Центре Алмазова. НМИЦ стал третьим федеральным стационаром, который развернул койки для лечения пациентов с COVID-19. Больным выделили 500 коек, что составляет треть всего фонда, которую разместили в отдельных зданиях. В среду сюда госпитализировали уже восемь человек.

В пресс-службе рассказали, что учреждение имеет достаточное количество аппаратов ИВЛ, медикаментов, средств индивидуальной защиты, однако цифры не уточняются.

В Петербурге за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе 8485 случаев COVID-19, в стране – 242 тыс. заболевших.

Третьей темой дня стало постановление губернатора об установлении единовременной выплаты из бюджета для приобретения средств индивидуальной защиты. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (13:40), 78.ru (13:55) и «Мой район» (14:05). После введения масочного режима в Петербурге Смольный выдаст пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми и другим группам жителей денежную выплату в размере 800 рублей на приобретение одноразовых масок и перчаток.

Помимо этого, губернатор дал поручение комитету по социальной политике, комитету по образованию и районным администрациям обеспечивать одноразовыми масками и перчатками детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и Piter.tv.