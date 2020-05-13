  • 14 Май 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 14:25 74.0653  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 14:25 79.8624  
Нефть($) 14.05.2020 30.34 +2.99
Нефть(p) 14.05.2020 1882.04 +192.70

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 13 мая

Автор:


© Фото: Евгений Епанчинцев / «РИА Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал временный запрет Росздравнадзора на использование аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М». Речь идёт только об оборудовании Уральского приборостроительного завода, которое произведено с 1 апреля текущего года.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах имени Святого Георгия в Петербурге и имени Спасокукоцкого в Москве, где недавно произошли пожары. Эти же приборы отправляли в США в качестве гуманитарной помощи, однако, как заявили американские власти, оборудование не использовалось и хранилось на складах как резервное.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало приёма больных коронавирусом в Центре Алмазова. НМИЦ стал третьим федеральным стационаром, который развернул койки для лечения пациентов с COVID-19. Больным выделили 500 коек, что составляет треть всего фонда, которую разместили в отдельных зданиях. В среду сюда госпитализировали уже восемь человек.

В пресс-службе рассказали, что учреждение имеет достаточное количество аппаратов ИВЛ, медикаментов, средств индивидуальной защиты, однако цифры не уточняются.

В Петербурге за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе 8485 случаев COVID-19, в стране – 242 тыс. заболевших.

Третьей темой дня стало постановление губернатора об установлении единовременной выплаты из бюджета для приобретения средств индивидуальной защиты. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (13:40), 78.ru (13:55) и «Мой район» (14:05). После введения масочного режима в Петербурге Смольный выдаст пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми и другим группам жителей денежную выплату в размере 800 рублей на приобретение одноразовых масок и перчаток.

Помимо этого, губернатор дал поручение комитету по социальной политике, комитету по образованию и районным администрациям обеспечивать одноразовыми масками и перчатками детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и Piter.tv.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане
    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?
    02.05.20
    Как выбрать недорогую экшн-камеру с отличным качеством съёмки: краткий ликбез
    01.05.20
    «Удалёнка» с комфортом: на помощь приходят новейшие разработки
    24.04.20
    Обзор GGПокерОк: на какие бонусы рассчитывать новичкам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram