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Картины в карантине: в галерее «Краски жизни» подвели итоги конкурса «Творим дома»

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© Фото: kraski-zhizni-spb.ru
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    Галерея «Краски жизни» объявила победителей в конкурсе «Творим дома». Художественные таланты получат призы на 100 тыс. рублей.

    В условиях пандемии творчество может быть не только увлекательным хобби, но и полезным времяпрепровождением. Чтобы поддержать тех, кто вынужден оставаться дома, галерея «Краски жизни» совместно с Фондом поддержки искусства в период всеобщей изоляции запустили конкурс «Творим дома» с призовым фондом 100 тыс. рублей.

    Таланты со всей страны отправляли свои картины на почту художественной галереи. На суд жюри прислали свыше 250 творений в различных жанрах: портрет, автопортрет, пейзаж, бытовой, анималистика и натюрморт. Главная тема конкурса – «Изобразительное искусство в период самоизоляции» – дала возможность представить множество интересных и разнообразных работ. Оценивали конкурсантов петербургские галеристы, художники-члены Союза художников России и учредители Фонда «Краски жизни».

    После тщательного рассмотрения и обсуждения жюри выбрало победителей. Первое место в конкурсе «Творим дома» заняла Галина Казаринова с работой «Автопортрет в маске», победительница получит 30 тыс. рублей.

    Второе место разделили Дмитрий Селиванов («Петруша») и Мария Веретутина («Сон во время пандемии»), им достанется по 20 тыс. рублей. Призёры, занявшие третье место, Лера Попова («Повестка дня – еда»), Мария Добровольская («Автопортрет») и Лена Запрудских («Пацаны на балконе, или весна 2020») заберут по 10 тыс. рублей.

    «Мы хотим поздравить и поблагодарить всех конкурсантов. Участие в художественных конкурсах требует мужества и веры в свои силы и таланты. Нам очень приятно, что так много авторов откликнулось и приняло участие», – отметили организаторы конкурса.

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