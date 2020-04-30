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«Делойт» открыл на территории СНГ доступ к экспертным вебинарам

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© Фото: pixabay.com

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На сайте лидера в области консалтинга и аудита доступны лекции и дискуссии серии «Не один дома». В них сотрудники различных подразделений Deloitte делятся опытом, экспертизой и уникальными решениями компании «Большой четвёрки».

Более 70 лекций и дискуссий серии «Не один дома» появились в открытом доступе на официальном сайте «Делойт» стран СНГ. Записи онлайн-встреч имеют широкий тематический охват: от нюансов выстраивания логистических цепочек до управления интеллектуальной собственностью, от особенностей трансфертного ценообразования в финансовых сделках до рецептов эффективного налогового расследования. В них приняло участие большинство подразделений Deloitte. Сегодня опытом компании, ранее доступным лишь клиентам, может воспользоваться любой специалист в сфере права, финансов и управления.

Управляющий партнёр Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра отметила, что на вебинарах серии «Не один дома» обсуждали не только реакции на кризис, но и о вопросы долгосрочного поддержания стабильности бизнеса в области интеллектуальной собственности, регулирования новых технологий, комплаенса, корпоративного управления, Legal Tech.

По её словам, после перехода в онлайн аудитория семинаров выросла более чем в пять раз. Особый интерес вызвали онлайн-встречи, которые были посвященны коронавирусу как юридически значимому обстоятельству, регулированию интеллектуальной собственности в технологических проектах и комплаенсу.

«Deloitte Legal всегда активно проводил семинары для клиентов и планировал целый цикл мероприятий на весну, поэтому мы оказались готовы к режиму самоизоляции – оставалось лишь перенести наши идеи в онлайн-формат. Мы понимали риски и повышенную ответственность онлайн-формата и осознанно приняли этот вызов: вели трансляции в режиме реального времени, не ограничивая круг слушателей», – рассказала Анна Костыра.

«Помимо непосредственно клиентов, которых мы могли бы принять на семинарах в офисе, мы охватили множество новых категорий слушателей, включая региональный бизнес, часто испытывающий дефицит качественного контента, студентов – наших потенциальных будущих сотрудников, конкурентов и просто любителей права и бизнес-обучения», – отметила управляющий партнёр.

Анна Костыра подчеркнула, что после окончания периода изоляции Deloitte Legal не планирует уходить из онлайна, так как видит в этом формате огромный потенциал. «Кризис показал, что Deloitte Legal не просто готов к работе в новых условиях, но и способен оперативно трансформировать сложности в новые возможности», – заключила юрист.

Партнёр, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам в России и СНГ Екатерина Трофимова, отметила, что материалы компании имеют прикладной характер. По её словам, «Делойт» уже получил положительные отзывы от компаний, которые смогли применить полученные знания на практике, и продолжает проводить вебинары по самому широкому кругу тем.

«Сотрудники «Делойта» в вебинарах открыто делятся своей лучшей экспертизой и готовы отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире и после него», – добавила Трофимова.

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