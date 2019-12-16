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Петербургских «чижиков» подключили к корпоративной связи Tele2

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте северо-западного региона. В частности, интернет-трафик бизнес-клиентов в Северной столице вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей – на 20%. Среди услуг драйвером роста стали М2М-решения и услуги на базе технологии big data. Уникальным решением для транспортной инфраструктуры города стало обеспечение связью Skylink сотрудников высокотехнологичных трамваев «Чижик».

За прошедший год число бизнес-абонентов Tele2 в макрорегионе «Северо-Запад» выросло на 18%. При этом в Петербурге и Ленинградской области этот показатель достиг 20%. Выручка от В2В-сегмента за 11 месяцев 2019 года в макрорегионе выросла на 20% в сравнении с прошлым годом.

Количество активных пользователей мобильного интернета среди бизнес-клиентов в макрорегионе выросло в 2019 году на треть. В частности, в Петербурге и Ленинградской области – в 1,4 раза. Потребляемый интернет-трафик в макрорегионе увеличился в 3 раза, в Петербурге и Ленобласти – в 4 раза.

Услугами оператора пользуются коммерческие предприятия, работающие в сфере промышленности, финансов, медицины, строительства, логистики, сельского хозяйства, а также государственные и муниципальные учреждения. В частности, Tele2 реализовала два крупных проекта с правительствами Петербурга и Ленинградской области в сфере внедрения цифровых технологий «умного» города на основе технологии big data. С помощью сервисов оператора анализировали профиль посетителей крупного городского фестиваля, а также численность населения городов-спутников Северной столицы.

Успешный кейс реализовали с «Транспортной концессионной компанией» в рамках проекта реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга. На базе сети LTE-450 Tele2 (бренд Skylink) обеспечила связью сотрудников высокотехнологичных трамваев «Чижик».

Трендом последних лет является М2М-сегмент. Вместе с людьми абонентами оператора становятся и машины: всевозможные датчики, камеры, автоматизированные системы. В 2019 году число подключений выросло на 60%. Логичным продолжением М2М становится развитие платформы «интернета вещей» (IoT). В этом году Tele2, «Ростелеком» и Ericsson успешно протестировали решение на базе технологии NB-IoT на Кировском заводе в Петербурге. Протокол реализовали на действующей LTE-сети Tele2. Технология позволила единовременно подключить измерительные датчики к центру мониторинга и автоматизировать удаленную передачу показаний в целях экономической эффективности предприятия. Базовая станция NB-IoT может обслуживать до нескольких десятков тысяч устройств. Кроме того, стандарт NB-IoT гарантирует долгое время автономной работы приборов учета за счет оптимизации энергопотребления. В перспективе он обеспечит работу устройств в течение 10 лет от одного источника питания.

Среди широкого спектра услуг для корпоративных клиентов в 2019 году стал востребован «SMS-таргет» – маркетинговый инструмент, позволяющий отправить сообщения потенциальным клиентам с учётом детального сегментирования целевой аудитории.

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