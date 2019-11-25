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«Комбинат питания Конкорд» успешно прошёл плановую проверку Роспотребнадзора

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© Фото: pixabay.com

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По словам директора предприятия Михаила Овчаренко, выявленные нарушения ликвидированы в полном объёме ещё месяц назад.

Выездная проверка Роспотребнадзора прошла на «Комбинате питания Конкорд» в посёлке Янино Ленинградской области. Проверка контролирующего органа является стандартным плановым мероприятием, проводимым каждые три года. По её результатам «Комбинат питания Конкорд» успешно подтвердил свою действующую квалификацию.

После осмотра служебных и производственных помещений специалисты Роспотребнадзора обнаружили лишь ряд незначительных нарушений, не влияющих на качество выпускаемой продукции. В частности, недочёты были выявлены в организации микроклимата рабочих мест по таким параметрам как скорость движения воздуха, температура и относительная влажность. Они обусловлены тем, что в момент проверки предприятие не работало на полную мощность и находилось в режиме санобработки помещений и оборудования.

Также специалисты РПН обратили внимание на небольшие дефекты оборудования и внутрицеховой оборотной тары, которые не контактировали с пищевой продукцией, выпускаемой комбинатом. Была обнаружена несогласованность в программе контроля качества горячей воды и незначительные изъяны в упаковке сырья.

В целях недопущения распространения некорректной информации по результатам проверки Роспотребнадзора на «Комбинате питания Конкорд» директор предприятия Михаил Овчаренко передал представителям СМИ документ о полном устранении всех выявленных нарушений.

По словам Михаила Овчаренко, более 90% всех российских предприятий не оснащены соответствующим по нормам вентиляционным оборудованием. Именно поэтому допускаются незначительные отклонения в показателях контроля воздуха рабочих зон.

«Все вынесенные предписания были приняты к устранению, которое необходимо произвести до 23 декабря 2019 года. Выявленные нарушения ликвидированы в полном объёме ещё месяц назад, отчёт об этом отправлен в территориальные органы, работа проходит в штатном режиме», – заявил директор комбината.

Михаил Овчаренко подчеркнул, что фабрика в Янино имеет свою собственную производственную базу и не связана с поставщиками из других регионов. Также директор «Комбината питания Конкорд» напомнил, что предприятие не занимается поставками питания в детские образовательные и дошкольные учреждения.

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