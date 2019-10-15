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Бюрократия против бизнеса: Верховный суд проигнорировал жалобу петербургского девелопера

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© Фото: Максим Боговид / РИА «Новости»

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По мнению юристов, таким образом и на местном, и на федеральном уровнях создаются бюрократические препоны для развития бизнеса и создания новых интересных девелоперских проектов.

Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы «Зингер Девелопмент» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ по делу об отказе в согласовании проекта создания искусственного земельного участка (ИЗУ) в акватории Невской губы. Об этом говорится в определении ВС, опубликованном на сайте «Электронное правосудие».

В октябре 2018 года, когда КИО отказал компании в согласовании проекта на создание ИЗУ, суд первоначально встал на сторону застройщика и отказ комитета отменил. Однако, рассмотрев апелляционную жалобу КИО, апелляционный суд оставил иск «Зингер Девелопмент» без удовлетворения.

Арбитражный суд Северо-Западного округа это решение поддержал. Хотя, по словам юристов компании «Качкин и партнеры», городской комитет явно превысил свои полномочия, предъявляя к девелоперу необоснованные требования и нарушая требования своего собственного регламента по согласованию подобного рода проектов.

Юристы считают, что Верховный суд должен был обратить внимание на данные нарушения со стороны местных властей, однако предпочёл бездействие и детально разбираться в материалах судебного дела не стал. В определении ВС указано, что жалоба «Зингер Девелопмент» не опровергает выводы судов предыдущих инстанций, но ничего не говорится о том, что КИО изначально вышел за рамки своих полномочий.

«Отказ в передаче дела на рассмотрение ВС РФ, к сожалению, сделан с шаблонными формулировками, которые часто встречаются на этой стадии. С учётом того, что выводы судов апелляционной и кассационной инстанции сформулированы во многом как цитирование доводов отзывов государственных органов Санкт-Петербурга, противоречащих особенностям регулирования создания ИЗУ, отказ в принятии жалобы к рассмотрению вызывает сожаление, – прокомментировал решение суда адвокат Дмитрий Некрестьянов, представлявший в суде интересы застройщика. – В то же время с учётом исключительно формального характера возражений компания в настоящее время рассматривает варианты наиболее эффективного варианта дальнейшего развития этого уникального проекта».

По мнению юристов компании, таким образом и на местном, и на федеральном уровнях создаются бюрократические препоны для развития бизнеса и создания новых интересных девелоперских проектов. По их словам, в таких условиях сложно говорить об улучшении инвестиционного климата в регионе, за которое так ратуют власти на словах.

Проект компании «Зингер Девелопмент» под названием «Залив островов» – это намыв около 200 га территории в Финском заливе, где планировалось разместить более 5 млн кв. м недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Проект подразумевал и создание зелёных зон, и строительство социальной инфраструктуры, и развитие общественных пространств с целью привлечения туристов и горожан.

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