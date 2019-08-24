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Суширито – новое блюдо с корнями из Японии и Мексики

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© Фото: dostaevsky.ru

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Однажды американские повара решили провести эксперимент. В итоге суширито взорвал кулинарные хит-парады и стал всемирным любимчиком. Ещё бы, ведь он такой питательный и вкусный!

Просто представьте себе японский ролл размером с мексиканский буррито. Да, суширито начинался чуть больше 10 лет назад как шутка – его придумали в Калифорнии, просто совместив два самых популярных блюда в штате.

С тех пор суширито победителем прошёлся по кафе и ресторанам всего мира, а сегодня его можно попробовать и в Петербурге. Рассказываем, как готовится это блюдо в службе доставки Dostaевский, насколько хорошо утоляет голод и где получить скидку на заказ.

Как готовят суширито

 

Вам показалось, это не обычный японский ролл. Хотя рис для него готовится в той же традиционной сушизе, а сворачивается блюдо при помощи бамбуковой циновки. От буррито ему достались увеличенные размеры – начинка заворачивается в листы водорослей нори двойной длины.

Внутри могут использоваться разные ингредиенты – суширито бывает с тунцом и авокадо, лососем и творожным сыром, с обжаренной куриной котлетой или вегетарианский. Важно помнить, что это довольно сытное и калорийное блюдо.

Насколько сытное это блюдо

 

Калорийность суширито составляет от 726 до 828 кКал, что сопоставимо с рекомендуемой энергетической ценностью завтрака или ужина. В каждой порции много углеводов, порядка 33–37 г на средний вес 340 г. Содержание белка и жира – в пределах 5–10 г на один суширито.

Это идеальный плотный перекус. Его удобно есть на ходу, без неприятных последствий для пищеварения. Но злоупотреблять суширито не следует, одного за раз будет вполне достаточно. Вы и так это поймёте, потому что голод блюдо утоляет как следует.

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Заинтригованы и проголодались? В Петербурге этот аппетитный гибрид можно заказать в Dostaевском, доставка работает круглосуточно. Чтобы получить в подарок к заказу от 1100 рублей пиццу «Гавайскую» на тонком тесте, перейдите на dostaevsky.ru, авторизуйтесь и введите промокод «АНАНАС». Возможно, именно об этом блюде вы давно мечтали.

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