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Начался второй этап обсуждения арт-парка на проспекте Добролюбова

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© Фото: mtdata.ru

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Врио губернатора Александр Беглов объявил о начале второго этапа обсуждения арт-парка на проспекте Добролюбова. Петербуржцы выбирают звучное название будущего творческого пространства.

С 4 июля петербуржцы выбирают название будущему пространству на Ватном острове. На данный момент лидерские позиции занимает название «Тучков буян» – по месту речной пристани, которая раньше здесь располагалась.

Строительство арт-парка между Биржевым и Тучковым мостами было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным во время его апрельского визита в Петербург. Врио губернатора Петербурга показал президенту план будущего пространства. «Участок в шесть гектаров решили превратить в зелёную зону. Об этом просили петербуржцы. Никакого жилья там строиться не будет. Архитектурной доминантой парка станет Дворец танцев Бориса Эйфмана», – отмечает Беглов во время своего обращения в рамках еженедельной радиопрограммы «Губернаторский эфир».

Сейчас на месте снесённых корпусов института прикладной химии находится бездействующая стройплощадка, огражденная синим забором. Что происходит за ним, неизвестно. Как пишут СМИ, исчезли даже высотные краны. Смольный намерен объявить конкурс на разработку концепции парка до конца года, хотя решение принято было ещё в апреле. Известно, что завершить строительство планируется в декабре 2021 года. Но пока вид портит синий забор.

Скорейший выбор плана развития арт-парка позволит снизить негативный отклик жителей города. Также стоит надеяться, что прозрачным останется не только процесс выбора названия, но и строительства объекта.

Ранее на месте будущего арт-пространства в Петроградском районе планировалось строить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей. Судебный квартал предложили перенести в район Смольной набережной. Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Яковлев отметил, насколько важно решение разместить арт-парк на Петроградской стороне, которой действительно не хватает зелёных зон и открытых культурных и общественных пространств.

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