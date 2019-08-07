Bonava перезапустила городскую программу «Пароль Нейборхуд»

Шведский девелопер «Бонава Санкт-Петербург» вновь запустил специальную городскую программу «Пароль Нейборхуд» в Петроградском и Красногвардейском районах Петербурга.
В рамках данной инициативы жители города смогут получить бесплатный напиток, сувенир, скидку и множество других приятных мелочей. Для этого нужно зайти в кафе, ресторан, магазин, библиотеку или другое заведение, отмеченное соответствующим стикером на дверях, и просто произнести: «Пароль Нейборхуд».
Ранее программа была запущена в августе 2018 года и действовала в течение двух месяцев. В 2019 году список партнеров расширился и стал включать ещё больше кафе и ресторанов, музей, коворкинг, уникальный экомагазин товаров без упаковки и различные креативные пространства.
В английском языке есть слово Neighbourhood, не имеющее прямого аналога в русском. Его можно весьма условно перевести как микрорайон. Однако Neighbourhood означает не просто определенную местность в пределах городской черты, но и сообщество людей, разделяющих общие ценности и подход к жизни. Жители нейборхудов Bonava смогут сформировать свой досуг, «путешествуя» от одного партнера программы к другому – из коворкинга в ресторан, из ресторана в креативное пространство, а оттуда – на фитнес. В процессе этого приятного тура петербуржцы лучше узнают своих соседей и заводят новые дружеские отношения, получая бонус от заведения по простому паролю.
Участие в программе примут:
Петроградский район (нейборхуд Skandi Klubb)
Гастрономия:
· Beef Zavod
· Забыли сахар
· Е.Д.А. и кофе
· Кофейня Фильтр
· Hitch
· Забегаловка
· Botanique Bar
· W Garage Bar
· PUFF
· Jager
Услуги:
· Студия цветов Fresh fleurs
· Автомойка премиум класса «Лаборатория Автомобильной Красоты»
· Ортодонтическая клиника iOrtho
· Cалон красоты Four Seasons Lux
Стиль жизни:
· Фитнес-студия Barre One
· Магазин товаров без упаковки «Крупа»
Креативные пространства:
· Коворкинг «Ясная Поляна»
· Музыкальное образование Popsonica
· Международный институт фотографии и кино
· Музей занимательных наук «ЛабиринтУм»
Красногвардейский район (нейборхуд Magnifika Lifestyle и Magnifika Residence):
Гастрономия:
· Е.Д.А. и кофе
· Кулинарная студия Taste Lab
Креативные пространства:
· Центр дизайна ARTPLAY SPb
· Библиотечный Центр Общения «Современник»
Новая программа «Пароль Нейборхуд» действует до конца 2019 года. Подробнее об участниках и условиях проведения акции можно узнать на сайте www.bonava.ru/neighbourhood.