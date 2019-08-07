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Bonava перезапустила городскую программу «Пароль Нейборхуд»

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Ранее программа была запущена в августе 2018 года и действовала в течение двух месяцев.

Шведский девелопер «Бонава Санкт-Петербург» вновь запустил специальную городскую программу «Пароль Нейборхуд» в Петроградском и Красногвардейском районах Петербурга.

В рамках данной инициативы жители города смогут получить бесплатный напиток, сувенир, скидку и множество других приятных мелочей. Для этого нужно зайти в кафе, ресторан, магазин, библиотеку или другое заведение, отмеченное соответствующим стикером на дверях, и просто произнести: «Пароль Нейборхуд».

Ранее программа была запущена в августе 2018 года и действовала в течение двух месяцев. В 2019 году список партнеров расширился и стал включать ещё больше кафе и ресторанов, музей, коворкинг, уникальный экомагазин товаров без упаковки и различные креативные пространства.

В английском языке есть слово Neighbourhood, не имеющее прямого аналога в русском. Его можно весьма условно перевести как микрорайон. Однако Neighbourhood означает не просто определенную местность в пределах городской черты, но и сообщество людей, разделяющих общие ценности и подход к жизни. Жители нейборхудов Bonava смогут сформировать свой досуг, «путешествуя» от одного партнера программы к другому – из коворкинга в ресторан, из ресторана в креативное пространство, а оттуда – на фитнес. В процессе этого приятного тура петербуржцы лучше узнают своих соседей и заводят новые дружеские отношения, получая бонус от заведения по простому паролю.

Участие в программе примут:

Петроградский район (нейборхуд Skandi Klubb)

 

Гастрономия:

· Beef Zavod 
· Забыли сахар 
· Е.Д.А. и кофе 
· Кофейня Фильтр 
· Hitch 
· Забегаловка 
· Botanique Bar 
· W Garage Bar 
· PUFF 
· Jager

Услуги:

· Студия цветов Fresh fleurs 
· Автомойка премиум класса «Лаборатория Автомобильной Красоты» 
· Ортодонтическая клиника iOrtho 
· Cалон красоты Four Seasons Lux

Стиль жизни:

· Фитнес-студия Barre One 
· Магазин товаров без упаковки «Крупа»

Креативные пространства:

· Коворкинг «Ясная Поляна» 
· Музыкальное образование Popsonica 
· Международный институт фотографии и кино 
· Музей занимательных наук «ЛабиринтУм»

Красногвардейский район (нейборхуд Magnifika Lifestyle и Magnifika Residence):

 

Гастрономия:

· Е.Д.А. и кофе 
· Кулинарная студия Taste Lab

Креативные пространства:

· Центр дизайна ARTPLAY SPb 
· Библиотечный Центр Общения «Современник»

Новая программа «Пароль Нейборхуд» действует до конца 2019 года. Подробнее об участниках и условиях проведения акции можно узнать на сайте www.bonava.ru/neighbourhood.

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