В Петербурге проверили, открывают ли дети двери незнакомцам

«Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») провел в Петербурге, Барнауле, Красноярске, Тюмени, и Челябинске социальный эксперимент «Серый Волк на страже детской безопасности». В нём приняли участие семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Эксперимент показал, что в среднем двое-трое из десяти открывают двери незнакомцу. Конкретно в Петербурге открыли двери более половины испытуемых.

Проект проводился с согласия родителей в игровом формате с участием семейного психолога. Актёры в костюмах волка звонили в домофон и просили детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд.

«Я добрый волк, впусти меня, я так замёрз под этим дождем», «У меня есть игрушки, давай вместе поиграем», «Я проголодался, угости меня», – с такими легендами актёры пытались уговорить детей открыть им двери в подъезд. Некоторым они обещали подарки, и это оказалось действенным – ребёнок открывал дверь.

Так случилось в Петербурге, где мальчик не впустил волка в парадную, но потом открыл дверь квартиры, чтобы увидеть подарки. Ещё одна девочка из Петербурга впустила «доброго, замёрзшего» волка и даже вышла на лестничную клетку, чтобы пригласить его в квартиру. В Барнауле семилетний мальчик впустил волка в подъезд, когда тот на его вопрос «кто?» просто ответил «я». В Челябинске ребёнок открыл дверь, несмотря на то, что у семьи была договорённость впускать только тех, кто называет кодовое слово, которое знают родные и близкие.

Результаты эксперимента проанализировали приглашенные эксперты-психологи. Психолог Ирина Каменская объяснила, что дети открывают дверь незнакомцам по разным причинам. Одна из них – сами родители учат всегда слушаться взрослых. У психологов такое поведение называется некритичным послушанием.

«Дети не понимают исключений: если они безоговорочно слушаются родителей, бабушек и доверяют им. С большой вероятностью такой же подход будет распространяться и на всех остальных взрослых», – пояснила специалист и порекомендовала каждый раз, уходя из дома, напоминать ребёнку «правила игры», кому и при каких условиях можно открыть дверь.

Ещё одна причина – так называемое импульсное поведение, когда человек сначала делает, а потом думает. Оно особенно свойственно детям и подросткам. Эксперимент показал, что чаще на уговоры ведутся дети шести-восьми лет. После этого возраста критичность мышления увеличивается.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать «умные» домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребёнок может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

«Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать её комфортной и безопасной. «Дом.ru» уже запустил проект по обустройству домов «умными» домофонными панелями в 31 городе. Благодаря этому решению пользователи могут увидеть происходящее во дворе и открыть дверь в подъезд, только убедившись, что гость действительно тот, за кого себя выдает. Также мы работаем над сервисом, который позволит увидеть все прошедшие события в архиве: кто вам звонил и кто открыл дверь. До конца года мы установим «умные домофоны» в почти в 15 тыс. подъездах», – рассказал Сергей Пухарев, руководитель продукта «Цифровой дом» компании «Дом.ru».

В Петербурге на данный момент установлено более 6 тыс. «умных домофонов» в 8 районах города. До конца 2019 года планируется установить более 8,5 тыс. устройств.

Родители всё время наблюдали за экспериментом. Те, у кого на подъездах уже установлены «умные» видеодомофоны, могли смотреть на происходящее через мобильное приложение «Умный Дом.ru» и убедились, что и в обычной жизни это решение позволит уберечь ребёнка от опасности. Вне зависимости от того, открыл ли дверь Серому Волку, каждый малыш получил в подарок игрушку волка как напоминание о том, что безопасность – прежде всего.