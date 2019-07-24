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У сетчатого жирафа из Ленинградского зоопарка появился опекун

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© Фото: Ленинградский зоопарк

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Торговый комплекс «Невский Центр» будет предоставлять ежемесячный спонсорский вклад на содержание и обслуживание животного.

ТК «Невский Центр» стал опекуном сетчатого жирафа по имени Соня в Ленинградском зоопарке. Торговый комплекс будет предоставлять ежемесячный спонсорский вклад на содержание и обслуживание животного.

«Опекунство над жирафом является для нас важной социальной функцией. Мы очень хотим внести свой вклад в дело помощи животным Ленинградского зоопарка, который работал всю блокаду. Постараемся создать для Сони максимально комфортные условия и сделать ее самой счастливой, – рассказала руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская, – Мы обязательно будем навещать Соню и делиться новостями о её жизни в наших группах в соцсетях. Уже в ближайшее время мы начнём разыгрывать билеты в зоопарк среди наших покупателей и подписчиков, которые захотят повидаться с жирафом лично».

Аналогичные программы по опеке над животными есть во многих зоопарках. Поддержка животных крупными компаниями и частными лицами – общемировая практика. В том же Ленинградском зоопарке сегодня по этой программе поддерживается около 100 животных.

«Когда спрашивают, почему мы взяли под опеку именно Соню? Мы отвечаем, что все просто: у нас в ТК представлена высокая мода, поэтому и под опеку мы взяли самое высокое, элегантное и красивое животное с самым большим и добрым сердцем», – добавляет Екатерина Руновская.
Фото: Ленинградский зоопарк
 

Соня родилась в Ленинградском зоопарке в 2003 году. Ее мама – Луга – прожила более 35 лет. Сотрудники зоопарка полагают, что она была самым возрастным жирафом среди представителей этого вида во всех зоопарках мира, так как средняя продолжительность жизни жирафов на воле составляет около 25 лет.

«Характер у Сони очень гордый, она обычно подходит к сотрудникам только тогда, когда у них припасено что-то вкусное. Любимое лакомство Сони – это лопухи, в летнее время мы специально собираем их по территории, чтобы порадовать нашу любимицу», – рассказала директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба. По её словам, в рацион жирафа также входят свежие листья, сныть, одуванчики и другая трава. Кроме того, ежедневно Соня получает овощи, фрукты, овес, вареную картошку и свеклу.

«Все средства, полученные от опекунов, мы тратим на развитие зоопарка: ремонт, улучшение условий содержания питомцев и обогащение среды их обитания. Все эти процессы требуют постоянного обновления», – добавляет Ирина Скиба.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТК «Невский Центр» можно узнать на официальных страницах торгового комплекса в социальных сетях «ВКонтакте», InstagramFacebook и на сайте nevskycentre.ru

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