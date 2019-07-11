Проект арт-парка в Петербурге может обойтись бюджету в миллиарды потерянных инвестиций

Накануне на сайте будущего арт-парка на Добролюбова стартовало открытое онлайн-голосование за название зеленой зоны. Пока правительство города фокусирует внимание горожан на выборе из двух десятков наименований, экспертное сообщество сигнализирует о важности выбора правильной методологии при реализации проекта.

Так, Бюро пространственного развития Петербурга обратилось к городской администрации с предложением о проведении стратегических сессий для выявления запроса жителей и экспертов в части архитектурной и функциональной составляющих парка.

«Чтобы получить современный конкурентный объект необходимо использовать лучшие российские и зарубежные практики, основанные на междисциплинарном подходе. Если отнестись к разработке формально, мы получим ситуацию как с второй сценой Мариинского театра: потрачены большие деньги, но город получил не тот объект, на который рассчитывал, – комментирует руководитель Бюро Алиса Тимошина. – В Петербурге есть невероятный человеческий капитал, к которому власти должны прислушаться. Уже более 200 специалистов обозначили готовность участвовать в подготовительной фазе проектирования парка. Необходимы живые встречи с профессионалами, жителями, бизнесом, модерация переговоров сторон и проведение исследований. В итоге мы получим согласованное и разделяемое большинством техническое задание на проектирование парка для конкурсной документации».

С рекомендацией городскому правительству прислушаться к мировому опыту развития общественных пространств выступил ряд крупных экспертов, архитекторов и урбанистов. Так, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уверен, что для реализации проекта нужно назначить или выбрать единого координатора, который сделает срез мнений и единолично «протащит» проект на своих плечах – от концепции до ввода в эксплуатацию.

С ним согласен директор столичного парка «Зарядье» Павел Трехлеб: «Важным этапом жизни проекта должно быть создание некоего координирующего органа. В парке «Зарядье» это была дирекция, состоящая из крепкой команды юристов, экономистов, техников, культурологов. Она должна быть создана не на готовом объекте, а еще на этапе проработки концепции. Именно такой экспертный костяк, который задает неудобные вопросы, анализирует эффективность каждого технического решения и бюджетной строки, способен создать сбалансированный проект».

«Международный конкурс должен предварять как минимум полугодовой период тщательной подготовки, в течение которого проводятся соцопросы, экспертные рабочие группы, назначаются ответственные лица», – считает директор по развитию, старший партнер компании «Артеза» Денис Кусенков.

По словам помощника президента Татарстана по общественным пространствам Натальи Фишман, Смольному не стоит торопиться с объявлением архитектурного конкурса, оторванного от волеизъявления граждан. Сейчас очень важно с участием экспертов и горожан провести большую серию обсуждений и сделать так, чтобы их пожелания были структурированы, собраны и положены в основу технического задания. «Вопрос не в архитекторах и не в самом конкурсе, а в заказчиках. Если заказчик не понимает, что нужно городу, что важно людям, кто будет эксплуатировать и обслуживать объект, – никакой архитектор не сделает хороший проект, потому что жизненный цикл объекта – это не его работа. Наша главная проблема – в отсутствии в государстве компетентных заказчиков и главная задача для экспертного сообщества сейчас – обучить, направить заказчика», – подчеркивает она.

«Сейчас для работы над проектом необходимы три вещи: до объявления конкурса создать дирекцию парка, разработать методику взаимодействия с жителями, экспертами и бизнесом, утвердить на уровне городской администрации куратора проекта. Арт-парк – ключевой элемент в связанности главных общественных пространств и береговых линий. Его появление должно привести к капитализации Петербурга, увеличить индекс качества городской среды и дать импульс теме развития парков и скверов. Градостроительная ошибка в этом месте – это не только бюджетные потери в миллиарды рублей, но и потеря уникального градостроительного потенциала, особую ценность которого подчеркнул президент России Владимир Путин», – резюмирует Алиса Тимошина.