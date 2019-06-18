Анохин хочет вернуть Петербургу памятник архитектуры дом Черкасского

Жители Петербурга заявили, что «особняк князя Черкасского XVIII века должен вернуться в собственность города». Дом в настоящее время принадлежит известному миллиардеру Борису Берсону. В 2005 году он выкупил дом у города с обязательством реконструировать его, однако с того времени никаких действий миллиардера по реконструкции и восстановлению памятника архитектуры после многочисленных пожаров не последовало.

Сейчас в Смольном рассматривают варианты возвращения особняка в собственность города. При этом идея исходила от депутата Андрея Анохина из фракции «Единая Россия».

По имеющимся данным, впервые дом загорелся в октябре 2018 года. Далее, спустя всего два месяца, новый пожар – в декабре 2018 года. Последний раз огонь полыхал в здании 4 июня 2019 года. Тогда пожар тушили сразу 40 пожарных расчетов.

В настоящее время Анохин планирует прописать механизм, который позволит изъять памятник архитектуры из владения Бориса Берсона. Собственник систематически игнорирует многочисленные предписания прокуратуры насчет сохранности исторического сооружения.