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Мошенничество со страховкой: поджог особняка Черкасского мог быть выгоден миллиардеру Берсону

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© Фото: vk.com/spb_today

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Градозащитники отметили, что интерьеры исторических памятников зачастую проще сделать заново, чем отреставрировать.

Эксперты полагают, что особняк Черкасского на Университетской набережной в Петербурге, загоревшийся 4 июня, мог намеренно поджечь владелец Борис Берсон ради страховки.

С осени 2018 года это уже третье подобный инцидент с объектом культурного наследия. Возведенный в 18 веке по заказу князя Алексея Черкасова в начале «нулевых» особняк был внесен в список объектов культурного наследия, после чего приобретен миллиардером Борисом Берсоном по госпрограмме, связанной с памятниками культуры. По условиям он должен был следить за состоянием здания, в том числе провести реставрацию. Однако этого не произошло, в результате чего особняк превратился в рассадник бомжей и руферов. Ранее Борис Берсон уже получал штраф за ненадлежащее содержание здания.

Учитывая тот факт, что миллиардер не притронулся к зданию с момента покупки в 2005 году, афера с получением страховки могла быть ему выгодна, ведь переделать особняк под казино или элитную недвижимость он свободно не мог. Кроме того, на освободившейся после пожара земле он мог возвести отель или бизнес-центр.

По словам основателя и координатора петербургского градозащитного движения «Живой город» Юлии Минутиной, злой умысел не исключен, так как при пожаре утрачиваются интерьеры, которые проще сделать заново, чем отреставрировать.

Депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин считает, что Бориса Берсона неоднократно штрафовали, пытаясь изменить отношение собственника к историческому памятнику, однако всё осталось по-прежнему.

Кроме того, исходя их рассказа сотрудника ЮНЦ РАН Ирины Толочко, к сожалению, бизнесмены часто практикуют историю с покупкой исторических памятников и поджогами ради страховки.

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