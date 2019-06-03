Завершилась реставрация знаменитого знака «Ленинград» в петербургском порту

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) завершил двухлетние работы по реставрации стелы «Ленинград» в Большом порту Петербурга.

Этот знак был установлен в 1977 году и был самым массивным из нескольких десятков стел, располагавшихся на въезде в город в советское время. Сейчас, по словам краеведов, это один из двух сохранившихся в городе знаков – кроме него еще стоит стела на железнодорожной станции Ижоры, но она находится в неудовлетворительном состоянии. В порту знак «Ленинград» располагается на территории ПНТ на мысу на берегу Морского канала напротив косы Канонерского острова.

В 2017 году начались работы по обновлению стелы и прилегающей территории. На самой стеле было обновлено железобетонное основание, добавлена надпись «город-герой», установлена ночная подсветка и полностью заменены буквы. В этом году терминал обновил бетонные плиты в основании стелы, проложил дорожки и провел озеленение прилегающей территории. Инвестиции в весь комплекс работ по обновлению стелы и благоустройству территории превысили 3 млн рублей.

«ПНТ повезло – на его территории находится настоящий памятник и символ всего Большого порта Петербург. К сожалению, со временем из-за сильных ветров и высокой влажности он пришел в аварийное состояние, и в 2017 году мы решили кардинально обновить стелу. Сейчас работы по благоустройству завершены и стела в обновленном виде встречает и провожает все корабли, проходящие по Морскому каналу», – прокомментировал председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.