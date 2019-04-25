Петербургский садик, где дети заразились сальмонеллезом, снова работает

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу удостоверились, что в пищеблоке детского сада №53 в Красногвардейском районе устранены все выявленные ранее нарушения. По информации надзорного ведомства, прежде госпитализированные дети уже выписаны из стационаров. Родителям пострадавших предложена помочь в обращении в суд для возмещения морального и материального ущерба.

Напомним, что в период с 6 по 8 апреля в воспитательном учреждении было зафиксировано около 10 случаев острой кишечной инфекции, позднее количество заболевших выросло до 57 человек. Обратившимся за медицинской помощью был поставлен диагноз сальмонеллез. Проверки показали, что причиной массового отравления стали серьезные нарушения при организации детского питания: несоблюдение технологий приготовления пищи и антисанитария на пищеблоке. Решением Красногвардейского районного суда Петербурга деятельность садика приостановили на 30 дней. Как сообщили в самом учреждении, нарушавшие закон сотрудники пищеблока не входят в штат учреждения, а являются работниками стороннего комбината. Это же предприятие поставляет еду в десятки школ и садов Красногвардейского и Центрального районов Петербурга.

По оценкам экспертов, в Петербурге существует огромное количество острых проблем с организацией социального питания. Недобросовестные поставщики завышают стоимость услуг, завозят в пищеблоки школ и детсадов некачественную продукцию. Так, в прошлом году сотрудники надзорного ведомства выявили, что в две школы Красносельского района поставлялся фальсификат молочной продукции. Негодный товар в учреждения привозил новый поставщик, неизвестно как выигравший торги – предприятие не имеет в штате ни одного повара. Ранее в Шушарах поставщик отравил 16 детей зараженными сальмонеллезом яйцами.

Кроме того, как выяснили сотрудники УФАС, петербургские поставщики детского питания зачастую вступают в картельные сговоры ради получения выгодных контрактов. Только за истекший год было выявлено два таких сговора между крупными участниками рынка. Учитывая общее состояние петербургского рынка питания, нераскрытых случаев мошенничества может оказаться куда больше.

Организацией питания в социальных учреждениях недовольны сами петербуржцы. Родители учащихся постоянно жалуются на маленькие порции и плохое качество блюд, а также тараканов и посторонние примеси в школьной еде. В сложившейся ситуации эксперты видят выход только в кардинальной смене подхода к процессу.