  • 25 Апрель 2019
USD 19.04.2019 64.0688 0.1238
USD ММВБ 18:19 64.7261  
EUR 19.04.2019 72.2440 -0.1162
EUR ММВБ 18:19 72.1272  
Нефть($) 25.04.2019 74.94 +0.58
Нефть(p) 25.04.2019 4801.32 +46.37

Петербургский садик, где дети заразились сальмонеллезом, снова работает

Автор:

Темы дня

Роспотребнадзор разрешил возобновить работу садику, где более 50 человек заразилось сальмонеллезом.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу удостоверились, что в пищеблоке детского сада №53 в Красногвардейском районе устранены все выявленные ранее нарушения. По информации надзорного ведомства, прежде госпитализированные дети уже выписаны из стационаров. Родителям пострадавших предложена помочь в обращении в суд для возмещения морального и материального ущерба.

Напомним, что в период с 6 по 8 апреля в воспитательном учреждении было зафиксировано около 10 случаев острой кишечной инфекции, позднее количество заболевших выросло до 57 человек. Обратившимся за медицинской помощью был поставлен диагноз сальмонеллез. Проверки показали, что причиной массового отравления стали серьезные нарушения при организации детского питания: несоблюдение технологий приготовления пищи и антисанитария на пищеблоке. Решением Красногвардейского районного суда Петербурга деятельность садика приостановили на 30 дней. Как сообщили в самом учреждении, нарушавшие закон сотрудники пищеблока не входят в штат учреждения, а являются работниками стороннего комбината. Это же предприятие поставляет еду в десятки школ и садов Красногвардейского и Центрального районов Петербурга.

По оценкам экспертов, в Петербурге существует огромное количество острых проблем с организацией социального питания. Недобросовестные поставщики завышают стоимость услуг, завозят в пищеблоки школ и детсадов некачественную продукцию. Так, в прошлом году сотрудники надзорного ведомства выявили, что в две школы Красносельского района поставлялся фальсификат молочной продукции. Негодный товар в учреждения привозил новый поставщик, неизвестно как выигравший торги – предприятие не имеет в штате ни одного повара. Ранее в Шушарах поставщик отравил 16 детей зараженными сальмонеллезом яйцами.

Кроме того, как выяснили сотрудники УФАС, петербургские поставщики детского питания зачастую вступают в картельные сговоры ради получения выгодных контрактов. Только за истекший год было выявлено два таких сговора между крупными участниками рынка. Учитывая общее состояние петербургского рынка питания, нераскрытых случаев мошенничества может оказаться куда больше.

Организацией питания в социальных учреждениях недовольны сами петербуржцы. Родители учащихся постоянно жалуются на маленькие порции и плохое качество блюд, а также тараканов и посторонние примеси в школьной еде. В сложившейся ситуации эксперты видят выход только в кардинальной смене подхода к процессу.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

    Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.

    читать далее →

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.04.19
    Аренда виброплиты: рекомендации планирующим воспользоваться
    24.04.19
    Выбираем котельное оборудование
    24.04.19
    Чем обусловлена необходимость химической очистки воды в бассейне?
    23.04.19
    Особенности организации охраны офисов
    22.04.19
    Напольная плитка
    15.04.19
    Ресторанный сегмент пополнился еще одним агрегатором. iFoodService объединил в одном приложении бронирование, доставку блюд, электронное меню и кэш-бэк
    11.04.19
    В Петербурге – весенний бум на мытье окон
    11.04.19
    Кондиционирование загородного дома: как подобрать эффективное оборудование

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram