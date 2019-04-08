  • 8 Апрель 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 20:19 64.9088  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 20:19 73.1202  
Нефть($) 08.04.2019 71.08 +0.94
Нефть(p) 08.04.2019 4697.81 +69.19

В Госдуме РФ состоялся круглый стол на тему безопасности и качества организации питания детей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Чиновники обсудили непростую ситуацию, сложившуюся в школах и детсадах. Последнее время по России участились случаи отравления учеников и дошколят в образовательно-воспитательных учреждениях.

Проблемы организации детского питания сейчас стоят особенно остро и немало волнуют общественность. Эмоциональная дискуссия прошла в том числе и в Госдуме.

Одной из тем стал инцидент с массовым заболеванием малышей в нескольких детских садах Москвы, случившийся в конце декабря 2018 года. В происшествии обвинили Евгения Пригожина и комбинат «Конкорд», который поставляет продукцию в учреждения нескольких районов столицы.

Лидер общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в своем выступлении рассказала о положении сферы в Петербурге. Она отметила, что отсутствие в городе монополии на организацию питания не обеспечивает качество процесса. Здесь за счет снижения цен на услуги тендеры зачастую выигрывают ненадежные компании. Позднее они либо нанимают субподрядчиков, либо и вовсе пропадают вместе с полученными средствами.

В Петербурге наблюдается удручающая тенденция со случаями антисанитарии и отравления в детских учреждениях. Так, в апреле 2018 года из-за вспышки острой кишечной инфекции из детсада №111 были госпитализированы 16 человек. Причиной недуга оказался шигеллез. В сумме было отмечено 38 случаев заражения инфекцией. В конце прошлого года пострадали дети из британского детского сада на Наличной улице. У 20 воспитанников был выявлен сальмонеллез. В результате проверки региональный Роспотребнадзор обнаружил в учреждении нарушения санитарных правил. А в этом году в феврале в СОШ №138 Калининского района имело место массовое отравление. Из 365 младшеклассников на занятия перестали ходить 108 с подозрением на гастроэнтерит.

Из других регионов РФ также приходят печальные новости. В ходе проверок школ и детсадов органы прокуратуры регулярно выявляют нарушения санитарных норм в учреждениях. На круглом столе в Госдуме проблему сочли общероссийской. Теперь остается ожидать, когда власти разработают необходимые меры по разрешению ситуации для сохранения здоровья и благополучия подрастающего поколения.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Где найти рамэн в Петербурге: шесть мест со вкусным японским супом

    Рамэн (или рамен) придумали в Китае, но само блюдо одновременно принадлежит еще японской и корейской кухне. В каждой стране у него свое название. В России популярным он стал пару лет назад – тогда в Петербурге открылось сразу несколько заведений, специализирующихся на супе. Шумиха вокруг рамэна приутихла, некоторые места закрылись (к сожалению), остались самые стойкие и вкусные. «Санкт-Петербург.ру» исследовал некоторые из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Как дешевле, как удобнее: все об общественном транспорте в Петербурге

    Широкая сеть общественного транспорта охватывает не только центральную часть, но и пригороды, а также соседние города. «Санкт-Петербург.ру» составил полный список всех видов общественного транспорта Северной столицы и разобрался, как он устроен.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.19
    Гинекология
    03.04.19
    Оформление лицензии ФСБ на гостайну: основные этапы
    03.04.19
    Три этапа оформления атомной лицензии Ростехнадзора
    01.04.19
    Новый магазин натуральной косметики и товаров для здоровья открылся в Петербурге
    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов
    21.03.19
    Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания
    21.03.19
    Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов
    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram