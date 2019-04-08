В Госдуме РФ состоялся круглый стол на тему безопасности и качества организации питания детей

Проблемы организации детского питания сейчас стоят особенно остро и немало волнуют общественность. Эмоциональная дискуссия прошла в том числе и в Госдуме.

Одной из тем стал инцидент с массовым заболеванием малышей в нескольких детских садах Москвы, случившийся в конце декабря 2018 года. В происшествии обвинили Евгения Пригожина и комбинат «Конкорд», который поставляет продукцию в учреждения нескольких районов столицы.

Лидер общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в своем выступлении рассказала о положении сферы в Петербурге. Она отметила, что отсутствие в городе монополии на организацию питания не обеспечивает качество процесса. Здесь за счет снижения цен на услуги тендеры зачастую выигрывают ненадежные компании. Позднее они либо нанимают субподрядчиков, либо и вовсе пропадают вместе с полученными средствами.

В Петербурге наблюдается удручающая тенденция со случаями антисанитарии и отравления в детских учреждениях. Так, в апреле 2018 года из-за вспышки острой кишечной инфекции из детсада №111 были госпитализированы 16 человек. Причиной недуга оказался шигеллез. В сумме было отмечено 38 случаев заражения инфекцией. В конце прошлого года пострадали дети из британского детского сада на Наличной улице. У 20 воспитанников был выявлен сальмонеллез. В результате проверки региональный Роспотребнадзор обнаружил в учреждении нарушения санитарных правил. А в этом году в феврале в СОШ №138 Калининского района имело место массовое отравление. Из 365 младшеклассников на занятия перестали ходить 108 с подозрением на гастроэнтерит.

Из других регионов РФ также приходят печальные новости. В ходе проверок школ и детсадов органы прокуратуры регулярно выявляют нарушения санитарных норм в учреждениях. На круглом столе в Госдуме проблему сочли общероссийской. Теперь остается ожидать, когда власти разработают необходимые меры по разрешению ситуации для сохранения здоровья и благополучия подрастающего поколения.