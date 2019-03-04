  • 4 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 18:18 65.7092  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 18:18 74.3936  
Нефть($) 04.03.2019 66.21 +1.85
Нефть(p) 04.03.2019 4375.94 +128.75

«Тойота» открыла самый крупный дилерский центр на Северо-Западе

Автор:


© Фото: Toyota
    следующая

    Темы дня

    В Петербурге открылся крупнейший в Северо-Западном регионе «Тойота Центр Волхонский». Новый центр предложил весь модельный ряд автомобилей Toyota, а также сервисные услуги.

    «Тойота Центр Волхонский» стал самым большим дилерским центром компании в Петербурге и Ленобласти. Центр принадлежит холдингу «ИнтерАвто Тим», который является партнером компании «Тойота» с 1998 года и которому уже принадлежит три центра Toyota и центр Lexus в Петербурге.

    Новый дилерский центр расположен на Волхонском шоссе на площади более 6 гектаров, с общей площадью всех помещений более 8 тыс. кв. метров. Практически 2,5 тыс. кв. метров из них отведены на просторный шоурум, а в сервисной зоне размещены 15 слесарных постов и 5 постов для кузовного ремонта. Центр обладает собственной отдельной высокотехнологичной покрасочной камерой, которая вступит в строй в августе 2019 года.

    Зона работы сервисных консультантов заглублена в сервисную зону и имеет стеклянные перегородки по периметру, что позволяет клиентам с комфортом проводить время во время оформления автомобиля и видеть свое авто во время технического обслуживания. Дилерский центр включает специальный Тойота Бутик, где посетители могут приобрести аксессуары из каталогов компании.

    «Клиент всегда на первом месте – это основа нашего бизнеса. Я уверен, что этот дилерский центр, который является самым большим в Петербурге и расположен в таком красивом здании, позволит клиентам получить уникальный опыт обслуживания и гостеприимства», – комментирует президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

    «Тойота Центр Волхонский» предоставил весь модельный ряд автомобилей Toyota, выпущенных для российского рынка. Клиентам предложены выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, страхование, удаленное урегулирование убытков, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota, комфортный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in и другие.

    Холдинг «Интеравтотим» («ИАТ» ) сотрудничает с компанией «Тойота» с 1998 года. На сегодняшний день холдингу принадлежат четыре центра Тойота и Лексус в Петербурге: «Тойота Центр Парнас», «Тойота Центр Приморский», «Тойота Центр Автово», «Тойота Центр Волхонский» и «Лексус Центр Приморский».

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

      читать далее →

      Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

      «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

      читать далее →

      Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

      Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

      В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

      «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      04.03.19
      Деревянные лестницы и их преимущества
      28.02.19
      Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге
      26.02.19
      Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
      20.02.19
      Авиадоставка опасных грузов
      18.02.19
      Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
      14.02.19
      Печать на одежде
      12.02.19
      Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
      07.02.19
      Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram