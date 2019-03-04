«Тойота» открыла самый крупный дилерский центр на Северо-Западе

«Тойота Центр Волхонский» стал самым большим дилерским центром компании в Петербурге и Ленобласти. Центр принадлежит холдингу «ИнтерАвто Тим», который является партнером компании «Тойота» с 1998 года и которому уже принадлежит три центра Toyota и центр Lexus в Петербурге.

Новый дилерский центр расположен на Волхонском шоссе на площади более 6 гектаров, с общей площадью всех помещений более 8 тыс. кв. метров. Практически 2,5 тыс. кв. метров из них отведены на просторный шоурум, а в сервисной зоне размещены 15 слесарных постов и 5 постов для кузовного ремонта. Центр обладает собственной отдельной высокотехнологичной покрасочной камерой, которая вступит в строй в августе 2019 года.

Зона работы сервисных консультантов заглублена в сервисную зону и имеет стеклянные перегородки по периметру, что позволяет клиентам с комфортом проводить время во время оформления автомобиля и видеть свое авто во время технического обслуживания. Дилерский центр включает специальный Тойота Бутик, где посетители могут приобрести аксессуары из каталогов компании.

«Клиент всегда на первом месте – это основа нашего бизнеса. Я уверен, что этот дилерский центр, который является самым большим в Петербурге и расположен в таком красивом здании, позволит клиентам получить уникальный опыт обслуживания и гостеприимства», – комментирует президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

«Тойота Центр Волхонский» предоставил весь модельный ряд автомобилей Toyota, выпущенных для российского рынка. Клиентам предложены выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, страхование, удаленное урегулирование убытков, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota, комфортный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in и другие.

Холдинг «Интеравтотим» («ИАТ» ) сотрудничает с компанией «Тойота» с 1998 года. На сегодняшний день холдингу принадлежат четыре центра Тойота и Лексус в Петербурге: «Тойота Центр Парнас», «Тойота Центр Приморский», «Тойота Центр Автово», «Тойота Центр Волхонский» и «Лексус Центр Приморский».