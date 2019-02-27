В Петербурге появится новый квартал с набережной и яхт-клубом

В этом году в Приморском районе планируется открытие «Лахта-центра». Территория вокруг общественно-делового комплекса сейчас активно обустраивается. Рабочие укрепляют основание насыпи в районе будущих Воздушной и Высотной улиц.

В последние годы в Северной столице обращают внимание на развитие не только центральных, но и окраинных зон. Для жителей города такая перспектива крайне полезна, ведь в центре в туристический сезон всегда людно, а теперь появляются возможности погулять и хорошо провести время в новых местах.

Одной из подобных территорий вскоре должен стать микрорайон рядом с «Лахта-центром». Возле делового комплекса проложат не только несколько участков дорог и развязок, но и построят новые магистральные улицы. По словам специалистов, через несколько лет на этом месте появится новый микрорайон с набережными, яхт-клубом, железнодорожной платформой и станцией метро.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов также отметил, насколько важно обустраивать новые районы. Об этом градоначальник сообщил 29 января на заседании правительства. «Важно уделять внимание не только историческому центру, но и новым районам города. Развивать в них жилищное строительство, создавать городскую среду, комфортную для всех возрастов», – сказал Беглов.

Одним из перспективных планов в сфере освоения новых территорий может стать «Залив островов». Это инвестиционный проект, идея которого заключается в создании искусственного острова в акватории Невской губы недалеко от «Лахта-центра». В квартале ожидается сооружение жилой, коммерческой и социально-культурной недвижимости. Замысел отличают футуристический стиль архитектуры, экологичная среда и использование новейших технологий. Дорожная концепция включает в себя разделение транспортных потоков, подземные многоуровневые развязки и использование современного экологического электротранспорта.

Важно отметить, что строительство «Залива островов» полностью соответствует «Концепции социально-экономического развития Петербурга до 2020 года». Проект предлагает дополнение к историческому центру с точки зрения туристической инфраструктуры. Искусственный остров может стать еще одним привлекательным объектом для туризма, в том числе, делового. Он также включает создание новых рабочих мест вблизи от густонаселенных районов.

Пока данный проект находится на стадии рассмотрения, можно уже наблюдать успешный опыт освоений новых территорий на примере «Лахта-центра». Деловой комплекс построен на участке, созданном при помощи намыва. Его планируют открыть к концу 2019 года, и тогда петербуржцы и гости города смогут оценить общественные пространства, которые включают планетарий, рестораны, научно-образовательный центр, смотровую площадку и другие значимые объекты.