Задел на будущее. Эксперты дали оценку программе «Школа молодого политика»

В Петербурге стартовала общегородская программа «Школа молодого политика». Ее инициатором выступил врио губернатора Александр Беглов. По словам градоначальника, Петербургу необходимо омоложение управленческих кадров.

Курировать проект будет комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга. Руководитель проекта еще не объявлен, однако уже сейчас на этот пост прочат Илью Костунова, победителя всероссийского конкурса «Лидеры России».

Говоря о «Школе молодого политика», Костунов отметил ее внепартийный формат. В ходе лекций и мастер-классов молодые люди получат знания, необходимые для дальнейшей работы на административных постах. На этом пути им будут помогать такие именитые политологи и бизнес-тренеры, как Мария Пушкина и Андрей Криворотько.

Эксперты уже дали положительную оценку этой инициативе Смольного. Так, глава аналитического центра «Полит Ген» Ярослав Игнатовский отметил, что проект создает важный задел на будущее.

Специалист в сфере молодежной политики Владимир Попов считает, что петербургская инициатива отлично вписывается в общероссийский тренд. У нас уже есть такие конкурсы, как «Приоритеты роста», «Управляй!» «Если бы я был президентом». «Школа молодого политика» пополнит список нацеленных на будущее проектов.

«Это все звенья одной цепи. То, что сейчас предлагается в Петербурге, это, по сути, региональное измерение региональных проектов. Хорошо, что Петербург не уклоняется от этой работы», – считает эксперт.

После того, как Александр Беглов поставил во главе комитета по молодежной политике Юлию Аблец, отношение к федеральным программам поменялось. Если раньше чиновники считали, что общероссийские проекты не очень подходят Петербургу, то сейчас в комитете готовы примерить опыт других регионов. При этом особое внимание уделяется работе с общественными организациями и объединениями.