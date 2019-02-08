Приморский район расширяет границы и инфраструктуру

На заседании комиссии было решено назвать новые улицы, которые будут вести в сторону «Лахта Центра», Высотной и Воздушной. На данный момент работы ведутся над усилением слабого основания насыпи, до весны планируется завершить этот этап и перейти к следующему – выносу и перекладке инженерных сетей с территории будущего объекта.

Транспортная развязка крайне важна для такого места, ведь с открытием бизнес-центра большой поток людей направится в Приморский район. Небоскреб также станет местом притяжения туристов. С «Лахта Центра» будут открываться виды нового Петербурга: на новый стадион на Крестовском острове, район порта и намывные территории.

Территория рядом с самым высоким зданием в Европе является перспективной локацией для реализации индустриальных и культурных перемен. Такие перемены может принести строительство новых намывных островов. Одну из интересных идей создания искусственных территорий представила компания «Зингер Девелопмент». Их проект «Залив островов» расположится на территории в 200 га, в акватории Невской губы, всего в 5 км от «Лахта Центра». Здесь будут жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, а также парки и прогулочные набережные. При разработке проекта позаботились и о транспортной доступности.

«Архитектурная мастерская ПМБ» разработала локальную концепцию для выезда с острова. В перспективе искусственные острова будут связаны с основными развязками района с учетом их ежедневной нагрузки так, чтобы минимизировать заторы в часы пик. Что касается общественного транспорта, то здесь планируется развивать трамвайные пути, которые свяжут новые районы с транспортными узлами и станциями метрополитена.

Развитие Приморского района – лишь первый шаг в создании новых деловых центров в Петербурге. «Город не должен делиться на центр-музей и районы вокруг него. Должны быть объекты – центры развития по всей территории. Это вполне выполнимая, реалистичная задача, тут нет ничего сверхъестественного», – заявил директор Института государственного управления Дмитрий Солонников.

Подобные проекты также будут способствовать сокращению маятниковой миграции населения, так как новые деловые районы будут одновременно предлагать и новые рабочие места практически в шаговой доступности от жилых домов.

Важно и то, что эксперты из разных областей пришли к одному мнению: намывные территории – правильное решение для дальнейшего гармоничного развития Петербурга. Ведь тот же «Лахта Центр» был построен на участке, созданным при помощи намыва. Эта технология дает архитекторам простор для творчества и одновременно помогает сохранить нетронутым уникальный исторический облик центра Петербурга.