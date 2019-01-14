Виктор Прокопцов оспаривает в суде решение в свою пользу

Очередное дело, в котором Виктор Прокопцов фигурирует в роли истца, рассматривается в 13 Арбитражном апелляционном суде Санкт-Петербурга. На этот раз, 10 января, предприниматель пытался обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. Обычная, казалось бы, процедура, но Виктор Прокопцов не доволен удовлетворением своего же иска. Представители истца готовы добиваться не только своей правоты, но и нужных им формулировок от суда. Бизнесмен участвует одновременно в десятках судебных процессов.

Виктор Прокопцов привык выяснять разногласия с партнерами только в суде, где он частый гость и хорошо известен. Рассматриваемое дело, как и большинство других с участием предпринимателя, имеет несколько томов всевозможных бумаг, которыми оперируют представители истца. Любая неточность или несоответствие в документах превращаются у них в оружие, а количество поданных ходатайств растягивает процессы на месяцы.

В данном деле истец опирается на несовершенство почтовой службы и невозможность моментального получения извещений. Бизнесмен из-за медленной работы доставки корреспонденции не получил вовремя важное уведомление от партнеров по бизнесу и теперь в суде добивается юридической отмены всех последующих событий. Неточности обычной жизни для Виктора Прокопцова – это мощный рычаг, которым он может оперировать в суде, где сухие факты превыше всего. При этом сам истец использует несовершенство почтовой службы в своих целях, осложняя нежелательное информирование партнеров по бизнесу.

Судья Валентина Черемошкина в ходе заседания долго пыталась разобраться, чего хочет истец, и почему суд первой инстанции, по его мнению, совершил ошибку. В длинной и наизусть заученной речи жалобы представителей Виктора Прокопцова было много указаний на разные статьи законодательства, правовые нормы и регулирующие документы, однако мотивация и логика бизнесмена так и осталась непонятна. После часового заседания состав судей не смог определиться, какое решение ему принять, и объявил перерыв на одну неделю.