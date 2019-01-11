Виктор Прокопцов с помощью армии адвокатов пытается найти любые неточности в документах

На заседании в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 9 января представители Виктора Прокопцова вновь и вновь пытаются доказать, что те или иные документы не являются достоверными или фиктивными. Рассматриваемое дело открыто почти год назад. Представители Виктора Прокопцова, проведя анализ всех доступных документов, находят в них небольшие нестыковки и пытаются ими оперировать в суде.

Бизнесмен требует у бывшего партнера по бизнесу акты приема-передачи к каждому совершенному договору купли-продажи. По логике Виктора Прокопцова, исполненный договор может быть фиктивным, если у него отсутствует акт приема-передачи, и только он является доказательством исполнения договора. Ответчик предоставил все требуемые документы, но представители истца все-равно не удовлетворены и требуют истребовать с него еще больше, хотя в деле и так уже несколько томов копий различных бумаг.

Судья Светлана Салтыкова не видит в этом смысла и напрямую спрашивает адвокатов истца, зачем им акты приема-передачи, если фактически передан предмет договора и это не обязательный документ. По замыслу представителей Виктора Прокопцова, отсутствие акта может означать фактический обман, то есть по договору объект был передан ответчиком, а по факту он оставил себе этот объект. К примеру, сторона продала вещь и получила за нее деньги по договору купли-продажи, а объект сделки при этом фактически остался у продавца.

Представители Виктора Прокопцова заявили, что «проанализировали и нашли ряд несоответствий и неточностей» в документах десятилетней давности, требуют даже документы про компании, которые на данный момент ликвидированы. Истец настаивает на том, что некоторые важные, по его мнению, бумаги отсутствуют. Суд отклоняет такие малозначительные детали, которые еще больше затягивают один из десятков судебных процессов с участием Виктора Прокопцова.

В результате слушания ответчик обязался передать для ознакомления оригиналы большого количества различных отчетных документов, судебная тяжба продолжается.