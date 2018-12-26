Соль или песок – Петербург под угрозой обледенения

На Петербург надвигается снежно-ледяной коллапс, вернее, уже пришел – по словам источников, 24 декабря у главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского состоялось совещание с участием директоров подведомственных автохозяйственных учреждений. На этом совещании Рублевский запретил под страхом увольнения посыпать дороги песком. Тем самым, за применение которого он был признан «Человеком года». Через сутки на Петербург обрушился снегопад, и если он продлится еще пару дней, то город встанет.

Назначения

По странному «совпадению» с октября 2014 года кадровые перемен в правительстве города связаны с уже бывшим вице-губернатором Игорем Албиным. В октябре комитет по благоустройству возглавляет Владимир Рублевской, в ноябре приходит на свой пост Игорь Албин, в полномочия которого входит кураторство Комитета Рублевского.

Буквально сразу же руководителями подведомственных учреждений назначаются люди из Московской области и Костромы (места предыдущих работ Албина). Например, с января 2015 года директором ГУ «Центр комплексного благоустройства» становится Бислан Сатуев, до этого работал заместителем мэра Костромы. То есть возглавляет то предприятие, которое фактически распределяет все работы. Правда, как справлялся со своими обязанностями Сатуев – непонятно. Отпуск руководителя в среднем составлял 300 дней в году. Ходят слухи, что все это время Бислан Ахимсултанович занимался выполнением поручений Албина.

Инициатива

В 2016 году Владимир Рублевский сделал громкое заявление – больше в Петербурге не будем посыпать дороги и тротуары солью. От нее чернеет снег, она вредна и портит обувь. Мнение жителей разделилось примерно поровну. Но в итоге победили именно любители обуви с перевесом в два процента. Все эксперты по уборке дорог оказались во второй половине. Надо отдать должное Владимиру Викторовичу – специалистов он не слушал, не советовался, да и вообще ни с кем этот вопрос не обсуждал. Принял решение самостоятельно, притом, что сам никогда в жизни до прихода в комитет не имел дела именно с дорожными работами, он работал в сфере ЖКХ.

«Любая песко-соляная смесь – это песко-соляная смесь, – рассказал эксперт в области уборки дорожных покрытий. – То есть соль там так же присутствует. Если засыпать три сантиметра слоя снега песчаной смесью, то происходит следующее – в смеси соли мало, поэтому работает только песок. Его отобьет к поребрику. Пойдет потепление, вместе с водой песок уйдет в ливневку. Потом в случае заморозка все это смерзается, и ливневка перестает принимать осадки».

Кроме того, по его словам, для того, чтобы убрать песок в городе необходимы гораздо большие затраты, чем для уборки после соли. Соль разъедает снег, и жидкость сама уходит в ливневку. Песок же необходимо убирать паром, водой и так далее. «Сейчас же выпускают вначале машины со щетками, чтобы убрать снег. Но в реальности убирается лишь небольшой слой, а остальной, слежавшийся, эти щетки только полируют до состояния льда. Песок лишь немного позволяет увеличить сцепление, но против укатанной корочки фактически бесполезен», – отметил эксперт.

Последствия

Статистика за январь-февраль 2016 года, первого года отказа от соли, говорит, что из-за гололеда травмы при падении получили 980 человек. В Москве за этот же период пострадали 1200 жителей. То есть всего на 220 человек больше. Только в Петербурге живет 5 млн, а в Москве больше 16 млн. Москва не отказывалась от соляной смеси.

Песок вместо соли – в чистом виде инициатива Рублевского, его фишка, единственное, что он придумал, будучи руководителем комитета по благоустройству. За что даже человека года получал. Вот только выкладывая данные по результату применения его новшества, комитет некоторые цифры, мягко говоря, немного переиначил.

Например, все в том же 2016 году комитет, со ссылкой на ГИБДД по Петербургу и Ленобласти дал статистику, что за отчетный период количество аварий уменьшилось на 19,5%. При этом комитет посчитал все аварии, но в статистике есть отдельная графа – аварии по причине неудовлетворительного состояния дорог. Рост ДТП в Петербурге именно из-за скользких дорог составил 75%.

Эксперты считают, что применение соли в Петербурге технологически необходимо. Снег, контактируя с теплыми трубами, превращается в воду и стекает на холодный асфальт или плитку, где моментально образуется лед. По их словам, песок в данном случае абсолютно бесполезен – он не растопит лед, а той соли, которая находится в смеси, недостаточно.

Кроме того, для уборки этого песка приходится лишний раз выгонять всю технику. Стоимость некоторых машин доходит до 100 тыс. долларов. Щетки, контактируя с жестким песком, быстрее изнашиваются. То есть город теряет деньги – а выгоду получили только перекупщики этих щеток, у которых за последние два года торговля пошла в разы быстрее.

Второй вопрос – это уборочная техника. Она сама тоже изнашивается гораздо быстрее при работе с песком. Источники говорят, что эти машины при Полтавченко не закупались вообще ни разу – последняя покупка датирована 2010 годом при Валентине Матвиенко. Амортизация этой техники от пяти до восьми лет. На данный момент техника уже практически негодна – пошел девятый сезон ее использования. На закупку новой у региона денег нет совсем.

Раздача

С 2014 по 2017 год резервы, накопленные предприятиями, подведомственными комитету по благоустройству, таяли. Особенно там, где появились ставленники бывшего вице-губернатора Игоря Албина – «Курортное», «Петродворцовое», «Гражданское». С 2010 года ни разу не меняли тарифы. Результат – вывоз снега зимой стал огромной проблемой. Количества собственной техники не хватает, а привлекать со стороны машины с рабочими практически невозможно. Стоимость государственных контрактов на 30% ниже рыночной цены. Не говоря уж о ручной очистке – куда привлекаются люди без контрактов, зачастую нелегальные мигранты. Оплата идет наличными в руки, естественно, без всяких налогов.

Некогда флагман отрасли ОАО «Автодор» вдруг возглавил Георгий Мицик. Каков его опыт работы в благоустройстве – неизвестно. Но зато все знают, что он длительный период времени служил советником Рублевского в администрации Московского района. Сразу после прихода Мицика предприятие начало выигрывать все конкурсы подряд на строительство парков, парковок и так далее – то есть наиболее прибыльных работ. Затем «Автодору» передали Фрунзенский и Московский районы, изъяв их у государственного унитарного дорожного предприятия «Центр», подведомственного комитету. Главная загадка в том, что «Автодор» тоже денег не имеет и на грани банкротства. Куда уходят все вложенные средства – вопрос.

С 2016 года комитет по благоустройству переводит в ОАО «Мостотрест» все набережные, мосты, путепроводы, тоннели. Для их уборки «Мостротрест» через конкурс заключает договор с ООО «Техно-Сервис» на их уборку, а последние нанимают «Автодор».

Разорение

При этом собственные подведомственные предприятия оказываются на грани разорения. За период «царствования» Рублевского утрачены уже три предприятия. ПТЦ «Спецтранс» проводит процедуру банкротства. Принадлежащий ему причал с причальной стенкой продан за 46 млн рублей. С учетом того, что только в ремонт причала было вложено 6 млрд, цена крайне странная. В стадии банкротства АО «Гражданское» – предприятие по уборке содержанию улично-дорожной сети.

Беда в том, что подведомственным государственным предприятиям вообще не выделяют денег. Государственное предприятие может быть убыточным – это заложено в самой методике его работы. Первая задача госпредприятия – выполнять свою функцию, то есть чистить дороги и тротуары. Прибыль это предприятие приносить не обязано. Кроме того, автохозяйственные предприятия – самое мобильное звено на ряду с пожарными, полицией и так далее. Ведь именно эти машины применяют для перекрытий дорог на крупных мероприятиях – Чемпионате мира, «Алых парусах». И все это делается бесплатно – никто не оплачивает топливо, работу водителя, технику необходимо подготовить – но все это не проходит ни по каким сметам. То есть за счет предприятий.

Есть постановление правительства Российской Федерации по разработанным тарифам на финансирование уборки дорог. Петербург же его финансирует сейчас от силы на 60% – у города просто нет средств.

Получается, что нововведение Рублевского с отменой соли не только ни принесло городу прибыли, а сработало в ущерб. Вопрос – зачем нужен столь непрофессиональный чиновник, который официально за прошлый год заработал 2 352 717,63 рубля. Это только та цифра, которую он сам указал в декларации.