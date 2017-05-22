Международная выставка детских товаров Kids Expo 2017 пройдет в Петербурге в июне

На Международную выставку Kids Expo 2017 в Петербурге приедет более 150 компаний со всей России и ближнего зарубежья, чтобы встретиться с закупщиками всех ключевых сетей. Выставка состоится 15-16 июня в Холидей Инн, Конгресс-холл «Московский».

На выставке будут представлены обувь и одежда для будущих мам и детей, игрушки, средства гигиены, медицинские и образовательные услуги,продукты питания отечественных и зарубежных производителей, компании по организации детских праздников и квестов и многое другое.

Цель данного мероприятия - объединить на одной площадке деловых партнеров и помочь в достижении текущих задач производителей и закупщиков. Выставка-переговоры станет эффективной площадкой для общения и взаимодействия участников с разных сторон бизнеса. Здесь соберутся ключевые игроки рынка: лидеры бизнеса, руководители производственных компаний и закупщики.

Наладить деловые связи - главная задача участников форума. Выполнить ее на Kids Expo 2017достаточно просто, ведь выставка организована с целью проведения прямых переговоров. Успех выставки предопределен ее форматом – акцентом на создании максимума возможностей для делового общения при минимальной затрате времени участников. Привлекательность выставки заключается в продуктивных переговорах, знакомстве с большим количеством первых лиц компаний, в обмене контактами и выстраивании долгосрочных отношений, и, конечно, в прямом диалоге с директорами отделов закупок.

В программе: презентации товаров и услуг компаний-участников, свободное и доверительное общение с родителями и экспертами отрасли, обмен опытом, выставка уникальных товаров для детей, шоу для детей и взрослых, конкурсы. В рамках мероприятия предусмотрена игровая зона, поэтому, пока родители будут знакомиться с экспозицией выставки и приобретать подарки, дети смогут с пользой и интересом провести время среди сверстников в атмосфере праздника и принять участие в увлекательных программах под присмотром педагогов. В программе тематические игры, викторины, фотографы с экзотическими животными. Для посетителей вход свободный.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (812)339-32-88 или на сайте http://kids-expo.ru/.