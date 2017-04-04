В связи с трагедией в метро в Петербурге открыта книга соболезнований

В Петербурге открыта книга соболезнований в связи с трагедией в метро. Об этом сегодня рассказал на брифинге с журналистами губернатор города Георгий Полтавченко. Оставить свои соболезнования можно в приемной правительства по адресу: Смольный, 4-й подъезд, вход с переулка Кваренги.

Оставить запись в книге можно сегодня, 4 апреля, с 13 до 18 часов, 5 и 6 апреля с 9 до 18 часов.

Фото: gov.spb.ru

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, острадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. По последним данным, 19 пострадавших находится в НИИ им. Джанелидзе. Пять человек в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии средней степени тяжести, один человек - в крайне тяжелом состоянии. Девять человек находится в ВМА им Кирова. В больнице № 16 – десять человек. В больнице № 26 – восемь пострадавших. Ребенок в больнице №1 9 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь быа оказана еще десяти пострадавшим.

По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены компонентами крови. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке. Для пожертвований пострадавшим открыт специальный счет.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро.

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. Все детские сады и школы переведены в особый режим работы. В связи со взрывом усилены меры безопасности в метро и на наземном транспорте. С водителями, кондукторами и диспетчерами «Пассажиравтотранса» проведен дополнительный инструктаж по действиям в экстремальных ситуациях. На автобусном вокзале Петербурга усилен досмотр. В здании вокзала размещен постоянный пост полиции.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе появится единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.