Митингующие петербуржцы направились к Исаакиевскому собору

Участники протестной акции в Петербурге отправились к Исаакиевскому собору и Законодательному собранию.

На Марсовом поле в Петербурге 26 марта тысячи людей собрались на несогласованный антикоррупционный митинг. Смольный ранее не согласовал проведение митинга на Марсовом поле петербургскому штабу Алексея Навального из-за запланированной акции Национально-освободительного движения (НОД). Однако сторонники оппозиионера все равно вышли на митинг, присоединившись к согласованной акции НОДа за традиционные ценности. По оценкам корреспондента "Санкт-Петербург.ру", на Марсовом собралось около десяти тыс. протестующих. Часть из них позже переместилась на Дворцовую площадь.

На Дворцовой в настоящее время митингуют несколько тысяч человек. Над площадью кружит вертолет. В одну из машин полиции митингующими были выпущены дымовые шашки, после чего она покинула площадь. Сотрудники полиции окружены кольцом митингующих и стараются не вмешиваться в происходящее.

Фото: instagram.com / riannon.c

С Дворцовой площади примерно треть митингующих направилась к Исаакию. Толпа идет по Невскому проспекту, выкривая лозунги за отставку президента, премьер-министра и губернатора Петербурга. Часть активистов направилась к Мариинскому дворцу, где располагается Законодательное собрание. Туда же подогнали шесть КамАЗов ОМОНа.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Самого Алексея Навального, который стал инициатором протестных мероприятий по всей стране, задержали на несогласованной акции в центре Москвы, где собрались несколько тысяч сторонников оппозиционера.

Поводом к протестным акциям послужило опубликованное в начале марта расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального (ФБК) об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как утверждают в ФБК, глава правительства распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.