Четыре петербургских моста будут разводить четыре ночи подряд

На этой неделе состоятся разводки четырех мостов, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Запланированы разводки Литейного моста- в ночь на 21 и 22 марта (с 01:40 до 04:45); Большеохтинского моста - в ночь на 22, 23 и 24 марта (с 02:00 до 05:00); Дворцового моста - в ночь на 22, 23 и 24 марта (с 01:25 до 02:50 и с 03:10 до 04:55); Сампсониевского моста - в ночь на 21 марта и 22 марта (с 01:30 до 04:30).

Как уточняет СПб ГБУ «Мостотрест», разводка переправ необходима для подготовки разводных пролетов к навигации 2017 года.

Кроме того, по-прежнему для движения транспорта с 00:00 до 06:00 закрыт Тучков мост.

С актуальной информацией о разводке мостов в межнавигационный период можно ознакомиться на сайте СПб ГБУ «Мостотрест».