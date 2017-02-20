Выбираем линолеум: основные виды и признаки качественного материала

Линолеум – универсальное покрытие для пола, используемое в разнообразных типах помещений: от жилых до промышленных. Подбор конкретного изделия зависит от нескольких факторов: типа зоны настила, нагрузки, проходимости, а также индивидуальных пожеланий и предпочтений.

Это покрытие заслуженно считается экономичным и востребовано за счет множества своих преимуществ. Главными и основными достоинствами линолеума являются такие показатели, как невысокая ценовая политика относительно других материалов, простые условия хранения и эксплуатации, хорошие изоляционные свойства, длительность срока службы, высокий уровень устойчивости к влаге, кислотам и химическим средствам.

Разновидности линолеума

Выделяют следующие виды и подвиды линолеума.

Натуральный материал обладает такими характеристиками, как экологичность, отличный уровень прочности, высокая устойчивость к износу, а также огнеупорность и практичность.

Поливинилхлоридный линолеум имеет низкую теплопроводность и большой диапазон выбора моделей по фактуре, цвету, рисунку. Такой синтетический материал разделяют на бытовой (предназначенный для жилых квартир и домов), коммерческий (используемый в области общественного плана), полукоммерческий.

Глифталевый линолеум, изготовленный из алкидной смолы.

Влагоустойчивый и пожаробезопасный коллоксиновый материал.

Двухслойный линолеум-релин.

На сайте http://www.laminat-msc.ru/linoleum/na-otrez/ можно ознакомиться с большим диапазоном выбора разнообразных вариантов, что позволит подобрать необходимое покрытие для каждого.

Как определить качество такого напольного покрытия?

Это очень просто сделать самостоятельно, проанализировав его вес и плотность. Тяжелый материал не поддается продавливанию и не рвется. Показателем качества будет также количество и толщина слоев износа.

Линолеум высокого качества не обладает сильными специфическими запахами и сальным блеском. Наличие рельефных изгибов и форм, современные дизайнерские варианты, разнообразие оттенков и тонов также говорит о высококачественной продукции. Такой линолеум должен обладать минимум пятью слоями. Рисунок с 1-1,5 метровым шагом на таком материале выглядит натурально и имеет отчетливые черты. Производители качественной продукции непременно оставляют на моделях собственный логотип.

Удачно и грамотно подобранный линолеум – залог комфорта, тепла и уюта любого помещения.