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В центре Петербурга 2-5 марта пройдет выставка-продажа подарков к Международному женскому дню

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© Фото: предоставлено организаторами выставки
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    На нескольких площадках «Октябрьской» будут собраны все наиболее популярные, а также оригинальные и неожиданные виды подарков.

    Выбор подарков на 8 марта – это всегда приятные, но все же – хлопоты. Чтобы сделать их менее обременительными, в самом центре Петербурга пройдет выставка-продажа подарков к Международному женскому дню пройдет.

    В залах гостиницы «Октябрьская» на Лиговском,13/118, со 2 по 5 марта будут собраны лучшие авторы и производители, способные удовлетворить самые взыскательные вкусы прекрасных дам своими ювелирными украшениями, бижутерией, кружевами, изделиями ручной работы, предметами интерьера, головными уборами, сумочками и клатчами, перчатками и другими изделиями из кожи. В подарок также можно будет выбрать изделия народных художественных промыслов и ремесел. Вместе с этим на выставке будут представлены интересные подарки для девочек – ведь подарок ребенку это порой более сложный выбор, чем, например, подарок подруге. 

    Посетив выставку, вы сможете без выматывающих походов по магазинам сквозь петербургскую непогоду обеспечить подарками к предстоящему празднику всех близких вам женщин и девушек, потратив совсем немного времени в комфортных залах. 

    Выставка проводится уже несколько лет подряд и стала палочкой-выручалочкой не только для мужчин, но и для женщин, ведь они дарят друг другу не меньше, а иногда и больше подарков на 8 марта, чем мужчины. На выставку имеет смысл приходить даже с детьми: их можно будет оставить на обучающем мастер-классе по изготовлению подарков своими руками. 

    Преимущество покупки подарков на выставке в «Октябрьской» состоит не только в большом выборе. Посетителей традиционно порадуют невысокие цены изделий, ведь здесь идет прямая продажа от производителя покупателю – как на оптовых распродажах. Для прекрасных посетительниц в преддверии праздника будут проходить розыгрыши призов. Запланировано также много приятных бонусов, которые станут сюрпризом. 

    Время работы выставки-продажи в гостинице «Октябрьская» со 2 по 5 марта - 11:00-19:00.

     

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