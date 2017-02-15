В центре Петербурга 2-5 марта пройдет выставка-продажа подарков к Международному женскому дню

Выбор подарков на 8 марта – это всегда приятные, но все же – хлопоты. Чтобы сделать их менее обременительными, в самом центре Петербурга пройдет выставка-продажа подарков к Международному женскому дню пройдет.

В залах гостиницы «Октябрьская» на Лиговском,13/118, со 2 по 5 марта будут собраны лучшие авторы и производители, способные удовлетворить самые взыскательные вкусы прекрасных дам своими ювелирными украшениями, бижутерией, кружевами, изделиями ручной работы, предметами интерьера, головными уборами, сумочками и клатчами, перчатками и другими изделиями из кожи. В подарок также можно будет выбрать изделия народных художественных промыслов и ремесел. Вместе с этим на выставке будут представлены интересные подарки для девочек – ведь подарок ребенку это порой более сложный выбор, чем, например, подарок подруге.

Посетив выставку, вы сможете без выматывающих походов по магазинам сквозь петербургскую непогоду обеспечить подарками к предстоящему празднику всех близких вам женщин и девушек, потратив совсем немного времени в комфортных залах.

Выставка проводится уже несколько лет подряд и стала палочкой-выручалочкой не только для мужчин, но и для женщин, ведь они дарят друг другу не меньше, а иногда и больше подарков на 8 марта, чем мужчины. На выставку имеет смысл приходить даже с детьми: их можно будет оставить на обучающем мастер-классе по изготовлению подарков своими руками.

Преимущество покупки подарков на выставке в «Октябрьской» состоит не только в большом выборе. Посетителей традиционно порадуют невысокие цены изделий, ведь здесь идет прямая продажа от производителя покупателю – как на оптовых распродажах. Для прекрасных посетительниц в преддверии праздника будут проходить розыгрыши призов. Запланировано также много приятных бонусов, которые станут сюрпризом.

Время работы выставки-продажи в гостинице «Октябрьская» со 2 по 5 марта - 11:00-19:00.