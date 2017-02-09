Вход в метро «Парк Победы» ограничат из-за ремонта эскалатора

Режим работы станции метро «Парк Победы» меняется из-за ремонта эскалатора.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, в связи с капитальным ремонтом эскалатора вход в наземный вестибюль станции будет ограничен по рабочим дням с 08:15 до 08:45. Ограничения вводятся 13 февраля и будут действовать по 13 апреля.

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До 27 февраля в связи с модернизацией эскалаторов также ограничен вход на станцию метро «Ломоносовская».