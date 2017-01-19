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За какие качества потребители выбирают автомобили КамАЗ

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© Фото: buspiter.ru

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КамАЗ – это один из самых успешных автомобильных российских брендов. Мощная функциональная техника отечественного производства получила признание во всем мире. Линейка бренда включает в себя широкий выбор грузовых машин для решения разных задач.

Разновидности КамАЗов – от фургонов до тягачей и самосвалов

 

Автомобили КамАЗ сочетают в себе использование российских разработок и современных комплектующих от ведущих мировых автопроизводителей. Как итог, потребитель получает надежную технику, которая готова к любым испытаниям, отлично показывая себя в самых сложных условиях.

Линейка грузовых автомобилей КамАЗ:

  • автобетоносмесители (и бетононасосы);
  • бортовые грузовики и шасси для спецтехники;
  • фургоны с разной грузоподъемностью;
  • самосвалы и мощные седельные тягачи.
 

Грузовики успешно работают в разных сферах: грузоперевозка, строительство, добыча полезных ископаемых и пр. Для решения каждой задачи можно подобрать подходящий грузовик. Так, для перевозки сыпучих стройматериалов используют самосвалы, для транспортировки мебели – бортовые модификации.

Подробную информацию о разновидностях и характеристиках грузовых машин читайте на сайте http://www.buspiter.ru/catalog/gruzoviki-kamaz.html, у поставщика можно купить КамАЗ любой модификации. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая лизинг и схему trade-in (обмен техники с доплатой).

Преимущества современных грузовых автомобилей КамАЗ

 

Отечественная техника ценится за выносливость и высокую надежность. Производитель учитывает интересы всех потребителей, поэтому в его линейке такой широкий выбор грузовых машин.

Выделим несколько ключевых достоинств автомобилей КамАЗ:

  • функциональность и ремонтопригодность (простой доступ к запчастям);
  • вся техника производится с учетом эксплуатации в российских условиях;
  • доступная стоимость и широкий выбор модификаций грузовиков.
 

Современные грузовые машины успешно работают в разных климатических условиях, будь это север или жаркие регионы. Самосвалы и тягачи уверенно справляются с бездорожьем, отлично показывая себя при эксплуатации в горных карьерах и тайге.

Инвестируя средства в покупку автомобиля КамАЗ, вы получаете надежный инструмент, который быстро оправдает ваши вложения. Если машина потребует ремонта, можно обратиться в любой сервис – это российская техника, поэтому ее профессиональное обслуживание осуществляется в любом городе.

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