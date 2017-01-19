За какие качества потребители выбирают автомобили КамАЗ

Разновидности КамАЗов – от фургонов до тягачей и самосвалов
Автомобили КамАЗ сочетают в себе использование российских разработок и современных комплектующих от ведущих мировых автопроизводителей. Как итог, потребитель получает надежную технику, которая готова к любым испытаниям, отлично показывая себя в самых сложных условиях.
Линейка грузовых автомобилей КамАЗ:
- автобетоносмесители (и бетононасосы);
- бортовые грузовики и шасси для спецтехники;
- фургоны с разной грузоподъемностью;
- самосвалы и мощные седельные тягачи.
Грузовики успешно работают в разных сферах: грузоперевозка, строительство, добыча полезных ископаемых и пр. Для решения каждой задачи можно подобрать подходящий грузовик. Так, для перевозки сыпучих стройматериалов используют самосвалы, для транспортировки мебели – бортовые модификации.
Подробную информацию о разновидностях и характеристиках грузовых машин читайте на сайте http://www.buspiter.ru/catalog/gruzoviki-kamaz.html, у поставщика можно купить КамАЗ любой модификации. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая лизинг и схему trade-in (обмен техники с доплатой).
Преимущества современных грузовых автомобилей КамАЗ
Отечественная техника ценится за выносливость и высокую надежность. Производитель учитывает интересы всех потребителей, поэтому в его линейке такой широкий выбор грузовых машин.
Выделим несколько ключевых достоинств автомобилей КамАЗ:
- функциональность и ремонтопригодность (простой доступ к запчастям);
- вся техника производится с учетом эксплуатации в российских условиях;
- доступная стоимость и широкий выбор модификаций грузовиков.
Современные грузовые машины успешно работают в разных климатических условиях, будь это север или жаркие регионы. Самосвалы и тягачи уверенно справляются с бездорожьем, отлично показывая себя при эксплуатации в горных карьерах и тайге.
Инвестируя средства в покупку автомобиля КамАЗ, вы получаете надежный инструмент, который быстро оправдает ваши вложения. Если машина потребует ремонта, можно обратиться в любой сервис – это российская техника, поэтому ее профессиональное обслуживание осуществляется в любом городе.