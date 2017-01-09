Рождественскую ярмарку на Пионерской площади за каникулы посетило более миллиона человек

За время работы XI Санкт-Петербургской Рождественской ярмарки ее посетили более миллиона человек. Об этом сообщил на торжественной церемонии закрытия ярмарки 8 января председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев.

Ярмарка объединила лучших производителей 14 регионов России и 16 стран мира. Для гостей ежедневно работало 157 купеческих домиков, а также Домик ремесел, резиденция Деда Мороза и каток, который за 16дней работы ярмарки посетили более 5000 человек.

Кроме того, на Рождественской ярмарке проходили благотворительные акции. Порядка 500 воспитанников детских домов побывали в гостях у Деда Мороза, приняли участие в увлекательных мастер-классах и других мероприятиях, организованных специально для них. А «Короб добрых дел» наполнялся подарками более десяти раз, все они будут переданы петербургским детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Читайте также

По окончании церемонии, в рамках которой гендиректор ООО «Нью Медиа Групп», оператора ярмарки, Станислав Завадовский поздравил пришедших с наступившими праздниками, прогремел фейерверк из конфетти, который ознаменовал закрытие XI Санкт-Петербургской Рождественской ярмарки.

В последний раз по торговым рядам прошло торжественное шествие духового оркестра во главе с главными героями зимних праздников: Дедом Морозом и Снегурочкой. В этом году роль внучки волшебника неоднократно исполняла петербургская красавица – Екатерина Плехова. Пять лет назад она завоевала титул «Мисс Санкт-Петербург», а впоследствии стала победительницей международного конкурса красоты Miss Intercontinental. Сейчас Екатерина активно принимает участие в различных благотворительных акциях, в том числе и прошедших на Рождественской ярмарке.

Целый день со сцены звучали поздравления от различных творческих коллективов Северной столицы. Лучшие номера исполнили ансамбль «Ехали казаки», детский коллектив «Голосята» и группа «Шарман-Балаган», а также вокалисты Кристина Барнс, Максим Рождественский, Надежда Воеводина, Михаил Иванов и другие. Скоморохи и сказочные персонажи веселили как малышей, так и взрослых. А в завершении дня выступила группа «Северный город». В конце своего выступления они исполнили песню «Ухожу красиво», что стало финальной точкой XI Санкт-Петербургской Рождественской ярмарки.