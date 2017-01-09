  • 9 Январь 2017
USD 10.01.2017 59.8961 +59.8961
USD ММВБ 13:17 59.62750  
EUR 10.01.2017 63.1125 +63.1125
EUR ММВБ 13:17 62.7670  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Рождественскую ярмарку на Пионерской площади за каникулы посетило более миллиона человек

Автор:


© Фото: gov.spb.ru
    следующая

    Темы дня

    XI Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка заверила свою работу 8 января.

    За время работы XI Санкт-Петербургской Рождественской ярмарки ее посетили более миллиона человек. Об этом сообщил на торжественной церемонии закрытия ярмарки 8 января председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев.

    Ярмарка объединила лучших производителей 14 регионов России и 16 стран мира. Для гостей ежедневно работало 157 купеческих домиков, а также Домик ремесел, резиденция Деда Мороза и каток, который за 16дней работы ярмарки посетили более 5000 человек.

    Кроме того, на Рождественской ярмарке проходили благотворительные акции. Порядка 500 воспитанников детских домов побывали в гостях у Деда Мороза, приняли участие в увлекательных мастер-классах и других мероприятиях, организованных специально для них. А «Короб добрых дел» наполнялся подарками более десяти раз, все они будут переданы петербургским детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей.

    Читайте также

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

     

    По окончании церемонии, в рамках которой гендиректор ООО «Нью Медиа Групп», оператора ярмарки, Станислав Завадовский поздравил пришедших с наступившими праздниками, прогремел фейерверк из конфетти, который ознаменовал закрытие XI Санкт-Петербургской Рождественской ярмарки.

    В последний раз по торговым рядам прошло торжественное шествие духового оркестра во главе с главными героями зимних праздников: Дедом Морозом и Снегурочкой. В этом году роль внучки волшебника неоднократно исполняла петербургская красавица – Екатерина Плехова. Пять лет назад она завоевала титул «Мисс Санкт-Петербург», а впоследствии стала победительницей международного конкурса красоты Miss Intercontinental. Сейчас Екатерина активно принимает участие в различных благотворительных акциях, в том числе и прошедших на Рождественской ярмарке.

    Целый день со сцены звучали поздравления от различных творческих коллективов Северной столицы. Лучшие номера исполнили ансамбль «Ехали казаки», детский коллектив «Голосята» и группа «Шарман-Балаган», а также вокалисты Кристина Барнс, Максим Рождественский, Надежда Воеводина, Михаил Иванов и другие. Скоморохи и сказочные персонажи веселили как малышей, так и взрослых. А в завершении дня выступила группа «Северный город». В конце своего выступления они исполнили песню «Ухожу красиво», что стало финальной точкой XI Санкт-Петербургской Рождественской ярмарки.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

      «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

      читать далее →

      Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

      Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

      читать далее →

      Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

      Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

      С каждым днем все большее число людей оплачивают покупки с помощью смартфонов. «Санкт-Петербург.ру» узнал, как работают платежи с мобильных устройств, и составил список популярных способов бесконтактной оплаты

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

      Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

      Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      28.12.16
      Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
      28.12.16
      Современная работа в спортмастере для вас
      27.12.16
      В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
      27.12.16
      Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
      26.12.16
      Офисная мебель: основные критерии выбора
      23.12.16
      Выбираем надежные межкомнатные двери
      23.12.16
      Когда нужна компьютерная помощь
      23.12.16
      МФО Ферратум запустило акцию к Новому году

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой