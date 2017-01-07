Жителям Мурино вернули воду

Ленэнерго запитало от дизель-генераторов насосную станцию в Мурино - жителям поселка вернули воду. Об этом "Санкт-Петербург.ру" сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее 7 января в результате ДТП была повреждена опора линии передач на сетях Ленэнерго. Без электричества осталась насосная станция. В результате в Мурино практически пять тыс. человек остались без света и воды.

Специалисты компании уже запитали насосную станцию от дизель-генераторных установок. Благодаря этому в поселке полностью восстановлено водоснабжение.