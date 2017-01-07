Петербуржцы фотографировали световые столбы в небе

В небе Петербурга из-за холодов в ночь на 7 января можно было увидеть необычное оптическое явление - так называемые световые столбы.

Подобное природное явление можно наблюдать только при минусовых температурах. В воздухе формируются плоские шестигранные кристаллы, способные отражать яркий солнечный или искусственный свет. По сути, световой столб представляет собой вертикальную полосу света, преломляющегося в ледяных кристаллах, когда Солнце находится на определённой высоте над горизонтом.

Петербуржцы охотно фотографировали световые столбы и делились фотографиями в соцсетях, называя природное явление "ночным гало".



Некоторые горожане ошибочно приняли это явление за северное сияние. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света - например, уличных фонарей.

Несколькими днями ранее петербуржцы заметили другую разновидность гало - светящееся кольцо вокруг солнца. Фотографии этого природного явления можно увидеть по ссылке.

Читать также:

фото: instagram.com/ @kingfiercer, @inna_dia

фото: instagram.com/ @lyutiq1, @katrinaa__s

фото: instagram.com/ @polushkinaa, @lyutiq1