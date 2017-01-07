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В Петербург вместе с потеплением придет гололедица

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© Фото: instagram.com / @zefirovm

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В последний день новогодних выходных температура поднимется до минус пяти градусов.

Долгожданное потепление принесет петербуржцам гололедицу.

В последний день новогодних выходных температура поднимется до минус 12-14 градусов ночью. В воскресенье, 8 января, воздух в Петербурге днем прогреется до –5…–7 градусов. По прогнозу синоптиков, из-за сильного перепада температур дороги покроются гололедицей.

Также завтра в городе ожидается небольшой снег, порывы юго-западного ветра достигнут 5–10 м/с. Атмосферное давление останется почти без изменений.

После потепления Петербург накроет новая волна морозов - к Крещению, 19 января, температура воздуха опустится до –22 градусов.

По прогнозу профессора Российского государственного метеорологического университета Валерия Малинина, среднемесячная температура января 2017 года будет ниже климатической нормы примерно на 2 градуса.

 

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